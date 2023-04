Vasco Translator V4, le traducteur aux 108 langues intégrées.

Avec son nouveau traducteur Vasco Translator V4, la société Vasco Electronics qui a vu le jour en 2008 annonce un nouveau traducteur portable connecté capable de gérer jusqu’à 108 langues.

Pas toujours évident de voyager dans un pays étranger lorsque l’on ne maitrise pas la langue. Il faut dès lors souvent avoir recours à un traducteur ou faire jouer les différents outils en ligne ou sur son téléphone pour se faire comprendre ou comprendre son interlocuteur. La société Vasco Electronics propose quant à elle son traducteur de poche.

Vasco Translator V4, votre traducteur privé portable.

Le Vasco Translator V4 est un appareil de poche qui fait penser à un iPod Nano (pour ceux qui ont connu cet objet) ou à un dictaphone de poche. L’appareil est équipé d’un écran d’une taille de 5 pouces proposant une résolution de 576 x 1440 pixels. L’appareil est en mesure de traduire 108 langues différentes et en Traduction instantanée. Sur ce dernier point, le constructeur annonce un temps de traduction inférieure à 0,5s.

Le dispositif est équipé d’un processeur Quad-core Mediatek Helio A22 (MT6761) 64 bit, de 2 Go de mémoire vive et de 32 Go de mémoire de stockage. Le Vasco Translator V4 est également doté d’une batterie de 2400mAh qui pourra être rechargée via un lecteur USB-C. Une batterie qui confère au système jusqu’à 48 heures.

Un traducteur connecté.

Le Vasco Translator V4 est équipé d’une carte SIM internationale intégrée qui est associée avec l’achat de l’appareil. Le traducteur est aussi doté d’une connexion Wi-Fi 2.4 GHz.

Par ailleurs, l’appareil est équipé d’un appareil photo qui permet de prendre des photos de texte. Cette photo est ensuite traitée par le système du traducteur pour vous fournir une traduction du texte écrit. Une option qui sera utile par exemple lorsque vous êtes au restaurant et que vous avez devant la carte du menu.

Prix et Disponibilité.

Le Vasco Translator V4 est disponible en cinq couleurs différentes ; Black Onyx, Stone Gray, Cobalt Blue, Ruby Red, Pearl White et est proposé au prix de 389€.