Realme P3 Pro : Un smartphone puissant avec Snapdragon 7s Gen 3

Le Realme P3 Pro s’apprête à faire son entrée sur le marché avec des spécifications qui attirent l’attention. Doté d’un Snapdragon 7s Gen 3, ce modèle promet des performances accrues pour les utilisateurs en quête d’un smartphone fluide et polyvalent. Son lancement est prévu pour le 18 février, une date à marquer pour les amateurs de la marque.

Realme, marque reconnue pour ses smartphones au rapport qualité-prix compétitif, continue d’innover en proposant des modèles équilibrés entre puissance, design et prix attractif. Avec le P3 Pro, la marque devrait séduire un large public en intégrant des caractéristiques techniques avancées à un tarif maîtrisé.

Si de plus ne plus d’informations fuitent concernant ce nouveau futur smartphone, il faudra tout de même attendre le 18 février pour avoir des informations officielles. toutefois voici ce qui serait présent sur ce nouveau venu.

Un écran fluide et immersif

Le Realme P3 Pro serait équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dalle offrira des couleurs vives et un affichage fluide, idéal pour le multimédia et le gaming. Grâce à sa résolution Full HD+, les contenus profiteront d’une netteté accrue.

Un processeur optimisé pour les performances

Sous le capot, le Realme P3 Pro embarquera un Snapdragon 7s Gen 3, une puce gravée en 4 nm, optimisée pour la performance et l’efficacité énergétique. Couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM, il assurera une navigation fluide et un multitâche efficace. Côté stockage, plusieurs variantes seraient disponibles, allant de 128 Go à 256 Go.

Une batterie endurante avec charge rapide

Le smartphone devrait intégrer une batterie de 5000 mAh, de quoi tenir une journée complète en utilisation intensive. Realme mise aussi sur la charge rapide 67W, permettant de récupérer une autonomie conséquente en quelques minutes seulement.

Un appareil photo polyvalent

Realme dote son P3 Pro d’un module photo principal de 50 MP, accompagné d’un capteur ultra-grand-angle et d’un capteur macro. Cette configuration permettra de capturer des clichés détaillés et lumineux, même en basse lumière. À l’avant, on retrouverait un capteur de 16 MP pour des selfies nets et des appels vidéo en haute définition.

Une connectivité complète

Le Realme P3 Pro embarque la 5G, le Wi-Fi 6, ainsi qu’un capteur d’empreintes sous l’écran. Il fonctionnera sous Realme UI 5 basé sur Android 14, offrant une interface personnalisable et optimisée.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 6,7 pouces, 120 Hz, Full HD+

: AMOLED 6,7 pouces, 120 Hz, Full HD+ Processeur : Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)

: Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 128 Go / 256 Go

: 128 Go / 256 Go Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67W

: 5000 mAh, charge rapide 67W Appareil photo principal : 50 MP + ultra-grand-angle + macro

: 50 MP + ultra-grand-angle + macro Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Connectivité : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 OS : Android 14 (Realme UI 5)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.