Black Friday : Le GOOGLE Pixel 8 Pro Noir Volcanique 128Go proposé à 599€ au lieu de 1099€

Le Black Friday 2024 s’annonce comme l’occasion rêvée pour se procurer des produits high-tech à prix réduits. Parmi les offres phares, le Google Pixel 8 Pro Noir Volcanique en version 128Go est disponible à 599€ au lieu de 1099€ chez Boulanger. Une réduction de 500€ qui attire tous les regards.

Caractéristiques techniques :

Le Google Pixel 8 Pro se distingue comme un smartphone haut de gamme, idéal pour les passionnés de photographie et les amateurs de performance. En cette période de soldes, Boulanger marque les esprits avec une offre exceptionnelle sur ce modèle premium.

Pourquoi choisir le Google Pixel 8 Pro ?

Le Google Pixel 8 Pro incarne le summum de la technologie mobile de Google. Doté d’un design élégant en finition Noir Volcanique, ce smartphone allie esthétique et robustesse. Sous son écran AMOLED de 6,7 pouces se cache une puissance inégalée grâce à son processeur Google Tensor G3, conçu pour offrir une fluidité remarquable dans toutes les tâches.

Avec ses 128Go de stockage, le Pixel 8 Pro garantit une capacité suffisante pour stocker vos photos, vidéos et applications sans compromis. De plus, son système d’exploitation Android 14 assure une expérience utilisateur intuitive et des mises à jour régulières.

Une performance photo inégalée

Côté photographie, le Google Pixel 8 Pro brille par ses capacités exceptionnelles. Équipé d’un triple capteur photo, il excelle dans toutes les conditions de lumière.

Capteur principal de 50 MP : une qualité d’image impressionnante avec des détails précis.

de 50 MP : une qualité d’image impressionnante avec des détails précis. Téléobjectif 48 MP : pour des zooms optiques puissants et des portraits saisissants.

48 MP : pour des zooms optiques puissants et des portraits saisissants. Ultra grand-angle 12 MP : parfait pour les paysages et les prises de vue créatives.

Ajoutez à cela les fonctionnalités exclusives comme le mode Vision nocturne et le réglage automatique des visages, et vous obtenez un appareil photo à la hauteur des attentes des professionnels et des amateurs.

Une autonomie renforcée

Le Pixel 8 Pro est conçu pour durer toute la journée. Grâce à une batterie optimisée de 5000 mAh, il tient sans problème en utilisation intensive. La recharge rapide et la compatibilité avec la recharge sans fil simplifient également la gestion de l’autonomie.

De plus, le smartphone intègre des technologies d’économie d’énergie avancées, optimisées par l’intelligence artificielle, qui permettent d’allonger sa durée d’utilisation même lors des journées les plus chargées.

Black Friday : une opportunité à ne pas manquer

Le Black Friday est le moment idéal pour les consommateurs à la recherche de bonnes affaires. Cette année, Boulanger frappe fort en proposant le Google Pixel 8 Pro avec une réduction impressionnante de 500€. Pour 599€, vous accédez à un smartphone premium, souvent réservé à un public prêt à dépenser davantage.

Attention, cette offre est disponible dans la limite des stocks. Avec une telle promotion, il est fort probable que le modèle Noir Volcanique soit rapidement en rupture. Si vous souhaitez en profiter, mieux vaut agir rapidement en ligne ou en magasin.

Où acheter le Pixel 8 Pro au meilleur prix ?

Pour bénéficier de cette promotion exceptionnelle, rendez-vous sur le site officiel de Boulanger ou dans l’une de leurs boutiques. La plateforme en ligne permet de vérifier en temps réel la disponibilité du produit et de choisir une livraison à domicile ou un retrait en magasin sous 1 heure.

En optant pour ce smartphone durant le Black Friday, vous économisez 500€, ce qui représente un rapport qualité-prix imbattable pour un appareil de cette gamme.

Récapitulatif technique du Google Pixel 8 Pro

Voici les principales caractéristiques techniques du Google Pixel 8 Pro :