13% de croissance pour le marché du smartphone en 2021.

Selon les études faites par Strategy Analytics sur le marché du smartphone, les revenus mondiaux de gros des smartphones augmenteront de +13% en 2021. Une augmentation qui si elle se concrétise sera la plus forte croissance du chiffre d’affaires du marché en six ans.

L’annonce est pour le moins surprenante quand on sait que le marché du smartphone stagne depuis quelques années et qu’il a même chuté l’an dernier. Mais selon les analystes de Strategy Analytics, cette chute est liée au Covid-19 et à l’absence de réelles innovations qui justifiaient le remplacement d’un smartphone.

La 5G et l’iPhone 12 changent la donne pour 2021.

En effet, pour Linda Sui, directrice principale de Strategy Analytics, la courbe des ventes devrait repartir à la hausse cette année. Les raisons principales sont selon elle les ventes de l’iPhone 12 aux USA principalement, mais aussi partout dans le monde. En effet, avec ce nouveau modèle, les utilisateurs bénéficient de la 5G. Il devient donc intéressant de migrer son iPhone vers iPhone 12 et plus pour profiter de la nouvelle génération d’ondes. Une justification qui devrait inciter les possesseurs d’iPhone à faire u nouvel achat.

L’autre donnée c’est comme pour l’iPhone l’arrivée de la 5G et la commercialisation de smartphone 5G. En effet, si vous avez suivi notre actualité, vous avez pu vous rendre compte que tous les constructeurs de smartphones commencent à proposer des smartphones 5G et ce à tous les prix.

Ceux-ci couvrent d’ailleurs d’ores et déjà plus de 70% du parc de smartphones chinois. Un pourcentage qui est comme on vous en a parlé dans une précédente news lié au fait que l’offre de smartphones est grande et qu’on peut trouver de nombreux smartphones pour moins de 350€. Un prix qui se situe dans la catégorie des smartphones moyens de gamme pour lesquels le consommateur est prêt à sortir les euros de son portefeuille.

Par ailleurs, pour les attachés à cette étude, cette augmentation devrait aussi venir des smartphones issus du haut de gamme à plus de 600€.

Par ailleurs, pour David Kerr, Senior VP, les ‘ plus gros marchés devraient apporter leur pierre à l’édifice :

« Nous nous attendons à ce que les quatre plus grands pays de la Chine, les États-Unis, l’Inde et le Japon représentent 54% de tous les revenus de gros smartphone dans le monde en 2021 ».

Il sera donc important de suivre toute cette évolution et de faire une fois de plus le bilan en janvier 2022.