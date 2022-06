Le marché du smartphone au plus bas en Europe.

Selon une étude faite par Counterpoint Research, le marché du smartphone pour le premier trimestre 2022 serait au plus bas et aurait atteint le chiffre de 49 millions d’expéditions en Europe, le plus bas depuis 2013.

Si la 5G avait considérablement boosté ces deux dernières années les ventes de smartphones, il semblerait que cette croissance n’était que passagère en Europe. Counterpoint Research, bureau d’analyse de marché, aurait fait état d’une chute de 12% en glissement annuel au premier trimestre 2022.

Le marché du smartphone en pleine crise ?

Alors, oui la 5G a favorisé la croissance du marché du smartphone pour 2020 et 2021. Une bonne raison pour les utilisateurs de remplacer leur smartphone pour passer vers un modèle plus récent, plus performant et surtout doté de 5G. Seulement depuis le début de cette année, l’Europe doit faire face à une crise monétaire sans précédent avec une inflation galopante.

Le prix de l’essence, de l’électricité, du gaz et des denrées ayant explosé. La faute à Poutine et la guerre en Ukraine parait-il. N’oublions pas au passage que les états qui se sont fortement endettés pour le Covid-19 et les vaccins (moyennement efficace soyons honnête) et qu’il faut que l’état récupère de l’argent.

Du coup, avec l’inflation galopante, les consommateurs redeviennent à nouveau prudents et réfléchissent à leurs achats. En outre, une autre donnée est venue gonfler cette chute, les pénuries de composants en cours.

Une décroissance qui pourrait s’accentuer !

Selon Counterpoint Research, les marques de Smartphone ont de quoi s’inquiéter de cette chute, car selon eux la situation devrait encore se poursuivre dans les prochains trimestres. En effet, même les ténors du marché du smartphone sont en baisse. Ainsi Samsung et Apple ont vu leurs chiffres de vente fortement baisser également par rapport à l’année dernière. De fait, Counterpoint Research annonce une baisse de 16% pour Samsung, de 6% pour Apple et 36% pour Xiaomi.