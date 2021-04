Microsoft vient d’annoncer une version bêta de sa plateforme Xbox Cloud Gaming pour iPhone. Une bonne nouvelle pour les possesseurs d’iPhone qui vont avoir accès aux jeux de la Xbox sur leur téléphone.

Depuis quelques années l’univers des consoles de jeux est devenu connecté. Si Sony fut parmi les premiers a proposé une plateforme multijoueur en ligne, c’est désormais devenu un standard. En effet, il n’y a pas une console de salon qui ne soit pas connectée. Et la Xbox de Microsoft n’échappe pas à la règle.

Xbox Cloud Gaming disponible pour iPhone.

En effet, cette semaine Microsoft a annoncé que sa plateforme Xbox Cloud Gaming était disponible en version bêta pour tous les possesseurs d’iPhone.

Une ouverture vers la plateforme de jeux de Microsoft qui donne accès à plus de 50 titres Xbox sur mesure. Des titres qui pourront être joués depuis un smartphone au travers d’une connexion Wi-Fi ou 5G.

La 5G est d’ailleurs un des éléments sur lequel compte Microsoft pour séduire les utilisateurs de smartphone à exploiter sa plateforme gaming. En outre, Microsoft a annoncé que ce n’était que le début de son écosystème dédié au smartphone.

En effet, la compagnie a annoncé qu’elle proposera également prochainement des périphériques personnalisés qui exploitent notamment le Bluetooth et qui permettront d’exploiter au mieux les jeu de son Xbox Cloud Gaming. On pense à des supports et des accessoires tel qu’une manette d jeu avec support pour smartphone et autres qui permettront un meilleur confort de jeu sur smartphone.

Avec cette nouvelle portabilité, Microsoft espère ainsi attirer non seulement de nouveaux joueurs qui ne sont pas propriétaires d’une XBOX, mais aussi des éditeurs de jeux. En effet, certains jeux phare deviennent multi plateforme et multi console. On pense notamment à Minecraft ou encore FortNite qui sont disponibles sur plusieurs consoles et sur PC. En outre, il devient également possible pour les joueurs de différents univers de s’affronter sur les serveurs. Ainsi, depuis peu, les joueurs PS4,PS5 et PC peuvent se retrouver sur les mêmes serveurs pour s’affronter sur Call Of Duty, FortNite par exemple.

La 5G, le meilleur du Cloud Gaming.

Avec cette portabilité, Microsoft prouve une fois de plus l’enjeu que peut avoir la 5G dans l’univers et le marché du Cloud Gaming, un secteur qui pèse de plus en plus lourd. La 5G pourrait donc après le Wi-Fi 6 devenir une nouvelle arme pour tous les services de jeu en ligne. Des services qui pourraient aussi servir les nouveaux smartphones gaming comme les Black Shark 4 Pro, POCO X3 Pro ou Lenovo Legion™ Phone Duel.