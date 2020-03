HUAWEI CPE Pro 2, un routeur Wi-Fi 6 et 5G pour la maison !

Le constructeur chinois devait présenter à l’occasion du MWC de Barcelone un nouveau modem-routeur domestique intégrant à la fois la norme Wi-Fi 6 et de la 5G. À défaut de salon, la marque a tout de même annoncé la sortie de ce nouveau modem-routeur, le HUAWEI CPE Pro 2.

Certes, le constructeur chinois n’en est pas à son premier coup d’essai. En effet, souvenez-vous, au MWC de 2018, il y a deux ans, la marque nous avait déjà présenté un modem-routeur 5G capable de fournir de l’internet pour toute la maison au travers du Wi-Fi.

La démo nous présentait d’ailleurs une bande passante de 2 Gbps. De quoi nous affoler. Cette fois la marque revient donc avec une évolution de ce produit deux ans plus tard.

HUAWEI CPE Pro 2, le plus rapide sous toutes les technologies sans fil.

Ce nouveau venu est annoncé avec un volume réduit de 30%. Comme pour se faire plus discret dans la maison. Le HUAWEI 5G CPE Pro 2 est équipé du chipset de pointe Balong 5000 de 7 nm, qui offre des capacités considérablement améliorées et prend en charge les réseaux 5G NSA et 5G SA.

Ainsi, désormais grâce à cette nouvelle puce, le modem de routeur de Huawei peut atteindre un débit stupéfiant de 3,6 Gbps. En plus d’hériter des quatre bandes de fréquences TDD 5G (n41/n77/n78/n79) déjà prises en charge par le CPE Pro de première génération, le CPE Pro 2 a ajouté la prise en charge de sept autres bandes de fréquences FDD 5G (n1/n3/n5/n7/n28/n38/n40).

De plus, le HUAWEI 5G CPE Pro 2 est entièrement conforme à la dernière norme Wi-Fi 6. La toute dernière norme en date connue aussi sous l’appellation 802.11ax pour les puristes. Pour rappel, outre le débit, le Wi-Fi 6 améliore la gestion du signal et la charge du nombre de clients Wi-Fi connectés.

Pour finir, Huawei annonce qu’elle a équipée ce HUAWEI 5G CPE Pro 2 de ventilateurs pour garder les composants à l’intérieur du modem-routeur à température constatent et éviter ainsi les surchauffes qui pourraient endommager les puces.

Du Wi-Fi 6 qui devient en 2020 la norme Wi-Fi présente dans tous les nouveaux PC portables qui sortent sur le marché.