Nuki Smart Lock Pro : Une serrure connectée sans remplacement de cylindre

Les serrures connectées prennent une place grandissante dans nos foyers, apportant plus de confort et de sécurité. Avec la Nuki Smart Lock Pro, l’entreprise autrichienne Nuki franchit une nouvelle étape en rendant son système entièrement adaptable, sans nécessiter de remplacement du cylindre. Cette cinquième génération de serrure connectée embarque les dernières avancées technologiques tout en répondant aux besoins des utilisateurs cherchant à moderniser leur accès sans contrainte majeure.

Fondée en 2015, Nuki s’est imposée comme un acteur majeur des solutions d’accès intelligentes en Europe. Grâce à une approche axée sur l’innovation et l’accessibilité, la marque compte aujourd’hui plus de 600 000 utilisateurs et ne cesse de faire évoluer ses produits. Pour célébrer ses dix ans, Nuki ne se contente pas d’améliorer ses modèles existants, mais élargit sa gamme avec plusieurs nouveautés, dont la Smart Lock Pro de cinquième génération.

Une Smart Lock performante sans changement de cylindre

Lors du lancement de la Smart Lock Ultra en novembre dernier, Nuki avait introduit un modèle ultra-compact et rapide, mais nécessitant un remplacement de cylindre. Certains utilisateurs ont cependant exprimé le besoin d’une solution plus flexible. La Smart Lock Pro répond à cette demande, en offrant les mêmes performances que l’Ultra, mais sans cette contrainte.

Qu’est-ce qui change ?

Une longueur augmentée de 12 mm pour s’adapter à une plus grande variété de clés physiques.

pour s’adapter à une plus grande variété de clés physiques. Un moteur sans balais de nouvelle génération , garantissant une vitesse d’exécution trois fois plus rapide que les générations précédentes.

, garantissant une que les générations précédentes. Trois modes de vitesse pour s’adapter aux préférences des utilisateurs : Insane : ouverture en moins de 1,5 seconde Standard : ouverture en 2 secondes Gentle : réduction du bruit avec une vitesse plus modérée

pour s’adapter aux préférences des utilisateurs :

Nuki Smart Lock Pro, Un design premium et une recharge optimisée

Visuellement, la Smart Lock Pro conserve l’identité de la marque avec un design soigné et fonctionnel :

Anneau LED emblématique de Nuki pour une visualisation intuitive de l’état de la serrure.

pour une visualisation intuitive de l’état de la serrure. Finition en acier inoxydable disponible en noir ou blanc , pour une intégration élégante sur toutes les portes.

disponible en , pour une intégration élégante sur toutes les portes. Batterie lithium rechargeable , offrant plusieurs mois d’autonomie avec une recharge complète en seulement 2 heures .

, offrant avec une . Nouveau port de charge magnétique avec un câble de 2 mètres pour une recharge pratique sans retirer la serrure de la porte.

Une gamme complète pour tous les besoins

Avec la sortie simultanée de trois nouveaux modèles, Nuki propose une offre élargie, adaptée à divers profils d’utilisateurs :

Smart Lock Go (149 €) : une solution abordable, idéale pour les locations saisonnières ou les budgets restreints.

: une solution abordable, idéale pour les locations saisonnières ou les budgets restreints. Smart Lock Pro (269 €) : une serrure connectée haut de gamme, avec une technologie avancée et un design soigné.

: une serrure connectée haut de gamme, avec une technologie avancée et un design soigné. Smart Lock Ultra (349 €) : un modèle compact et rapide, incluant un cylindre universel pour ceux nécessitant un remplacement.

Une compatibilité renforcée avec Matter et le Wi-Fi intégré

L’intégration de Matter via Thread et du Wi-Fi intégré sur la Smart Lock Go montre la volonté de Nuki d’offrir une compatibilité maximale avec les écosystèmes domotiques existants. Cette technologie permet une communication fluide entre différents appareils connectés, facilitant l’intégration avec des plateformes comme Apple HomeKit, Google Home et Amazon Alexa.

Vers un avenir encore plus intelligent avec « Tap to Unlock » et Aliro

L’année 2025 s’annonce également prometteuse pour Nuki, avec le développement de nouvelles fonctionnalités :

« Tap to Unlock » , qui permettra d’ouvrir sa porte d’un simple contact sur son smartphone.

, qui permettra d’ouvrir sa porte d’un simple contact sur son smartphone. Aliro, un futur standard universel pour les clés numériques, garantissant une interopérabilité accrue entre différentes solutions domotiques.

Récapitulatif technique

Modèle : Nuki Smart Lock Pro (5e génération)

: Nuki Smart Lock Pro (5e génération) Installation : Adaptable sans changement de cylindre

: Adaptable sans changement de cylindre Dimensions : +12 mm par rapport à la Smart Lock Ultra

: +12 mm par rapport à la Smart Lock Ultra Vitesse : Trois modes (Insane, Standard, Gentle)

: Trois modes (Insane, Standard, Gentle) Moteur : Sans balais (brushless), trois fois plus rapide que les modèles précédents

: Sans balais (brushless), trois fois plus rapide que les modèles précédents Recharge : Batterie lithium rechargeable, autonomie de plusieurs mois

: Batterie lithium rechargeable, autonomie de plusieurs mois Port de charge : Magnétique, câble de 2 mètres inclus

: Magnétique, câble de 2 mètres inclus Design : Acier inoxydable, coloris noir ou blanc

: Acier inoxydable, coloris noir ou blanc Connectivité : Wi-Fi intégré, Matter via Thread

: Wi-Fi intégré, Matter via Thread Prix : 269 €

