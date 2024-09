SCHENKER KEY 17 Pro (M24) : Une Nouvelle Référence dans le Monde des Ordinateurs Portables

Le SCHENKER KEY 17 Pro (M24) fait son entrée sur le marché des ordinateurs portables avec une proposition axée sur des performances élevées et des spécifications techniques de pointe. Ce modèle est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants, notamment les professionnels de la création numérique et les amateurs de jeux vidéo.

La marque SCHENKER, spécialisée dans les ordinateurs portables haut de gamme, continue de développer son assortiment avec l’introduction du SCHENKER KEY 17 Pro (M24). Ce nouvel appareil s’ajoute à leur gamme existante, offrant une solution supplémentaire pour les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable performant et adaptable.

Un Écran de 17 Pouces pour un Usage Polyvalent

Le SCHENKER KEY 17 Pro (M24) est doté d’un écran de 17 pouces de type IPS avec une résolution WQHD (2560 x 1440 pixels). Cet écran propose un grand espace de travail, adapté à une variété d’utilisations allant du traitement de texte à l’édition graphique et vidéo. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz est une autre caractéristique notable, offrant une fluidité d’affichage qui peut être appréciée dans les applications de jeu ou les travaux nécessitant des visuels dynamiques.

Configuration Puissante et Composants de Dernière Génération

Ce modèle est équipé d’un processeur Intel Core i9 de 14ème génération, combiné à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090. Cette combinaison est conçue pour fournir des capacités de calcul et de rendu graphique élevées, adaptées aux applications gourmandes en ressources. Le SCHENKER KEY 17 Pro (M24) supporte jusqu’à 64 Go de RAM DDR5 et propose plusieurs options de stockage SSD, avec une capacité maximale de 4 To, permettant une gestion efficace des données et un multitâche fluide.

Design et Construction Pensés pour la Durabilité

Le design du SCHENKER KEY 17 Pro (M24) met en avant un châssis en aluminium, visant à assurer robustesse et légèreté. Le clavier rétroéclairé intégré est configurable, offrant une flexibilité supplémentaire pour une utilisation dans différentes conditions d’éclairage. La conception inclut également un système de refroidissement amélioré, conçu pour maintenir des performances stables même sous des charges de travail intensives.

Connectivité et Options de Personnalisation

Le modèle propose une large gamme de ports de connexion, y compris Thunderbolt 4, USB 3.2, et HDMI 2.1, permettant une connectivité étendue avec divers périphériques et écrans externes. La marque enrichit sa gamme en offrant des options de personnalisation étendues, permettant aux utilisateurs de configurer leur machine selon leurs besoins spécifiques, tant en termes de mémoire que de capacité de stockage.

Disponibilité et Prix

Le SCHENKER KEY 17 Pro (M24) est actuellement disponible à la vente avec un prix de départ fixé à 2 999 euros. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plusieurs configurations, ce qui peut affecter le prix final en fonction des spécifications sélectionnées.

Récapitulatif technique

Écran : 17 pouces, IPS, WQHD (2560 x 1440), 240 Hz

: 17 pouces, IPS, WQHD (2560 x 1440), 240 Hz Processeur : Intel Core i9 14ème génération

: Intel Core i9 14ème génération Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090

: NVIDIA GeForce RTX 4090 Mémoire RAM : Jusqu’à 64 Go DDR5

: Jusqu’à 64 Go DDR5 Stockage : Jusqu’à 4 To SSD

: Jusqu’à 4 To SSD Connectivité : Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1, emplacement pour cartes SD

: Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1, emplacement pour cartes SD Clavier : Rétroéclairé, personnalisable

: Rétroéclairé, personnalisable Châssis : Aluminium

: Aluminium Système de refroidissement : Amélioré

