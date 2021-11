Smart Lock 3.0 & Smart Lock 3.0 Pro, les nouvelles serrures connectées de Nuki.

Avec ses nouvelles Smart Lock 3.0 & Smart Lock 3.0 Pro, la marque Nuki présente une nouvelle évolution de ses serrures connectées. Serrures que nous avons déjà eu l’occasion de tester sur les versions précédentes.

Le monde de la domotique ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur et devient de plus en plus présent dans le quotidien des consommateurs. Si certains produits peuvent sembler davantage comme des gadgets, d’autres ont une réelle utilité.

Nuki s’est lancé il y a quelques années dans la domotique facile en proposant une serrure connectée. La particularité du concept de la serrure Smart Lock de Nuki est qu’elle ne nécessite pas de changer tout le mécanisme de votre porte. Mieux, il conserve votre système basique de serrure à clé.

Si vous ne connaissez pas encore cette serrure, nous vous invitons à relire notre test sur le produit.

Smart Lock 3.0 & Smart Lock 3.0 Pro, une évolution de plus.

Certains partent du principe qu’il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, mais tout simplement de l’améliorer. C’est sans doute ce qu’ont pensé les ingénieurs de Nuki avec cette nouvelle version.

La première innovation se situe au niveau du mécanisme. Effectivement, Nuki annonce un nouveau système mécanique optimisé qui permet un fonctionnement nettement plus silencieux. Pour le reste, la serrure reprend les mêmes fonctionnalités et sera compatible avec le Nuki Bridge.

Smart Lock 3.0 vs Smart Lock 3.0 Pro.

La Smart Lock 3.0 Pro propose des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version Smart Lock 3.0. À savoir tout d’abord, au niveau de son boitier. En effet, la Smart Lock 3.0 Pro propose un bouton rond central en acier inoxydable et non pas en plastique.

Ce modèle haut de gamme de la marque offre une autre spécificité intéressante. Cette spécificité c'est l'intégration d'un système Wi-Fi intégré. Bref, vous pourrez directement connecter votre serrure Smart Lock 3.0 Pro directement sur votre box sans avoir recourt au Nuki Bridge.

Enfin, connectivité oblige, outre la présence du Wi-Fi, cette nouvelle serrure est compatible avec Smart Lock 3.0 Pro.

Prix et Disponibilité.

Le Smart Lock 3.0 est proposé au prix de 149€ et le Smart Lock 3.0 Pro au prix de 249€.