EM-X14M AI Notebook : un nouvel ordinateur portable robuste pour l’industrie signé ONERugged

L’arrivée de l’EM-X14M marque un tournant dans le monde de l’informatique industrielle, avec un ordinateur portable spécialement conçu pour des environnements difficiles et intégrant une intelligence artificielle de pointe. Ce modèle s’inscrit dans la lignée des PC robustes d’ONERugged, une marque réputée pour ses solutions destinées aux secteurs industriels et exigeants.

ONERugged, spécialiste des solutions informatiques robustes, lance une nouvelle gamme de PC portables et tablettes AI-powered, adaptés aux milieux industriels les plus exigeants. Leur modèle phare, le EM-X14M, intègre des fonctionnalités avancées d’IA grâce à un processeur Intel® et une unité de traitement neuronal (NPU), visant à optimiser les performances des industries modernes.

Un design robuste pour les environnements exigeants

Le EM-X14M a été conçu pour répondre aux besoins des environnements industriels, souvent soumis à des conditions extrêmes. Doté de la certification MIL-STD-810H, il résiste aux chocs, aux vibrations et aux températures extrêmes. Il est également étanche à la poussière et aux éclaboussures grâce à la norme IP65, le rendant adapté aux industries comme la construction, la logistique et le secteur minier. Avec un écran de 14 pouces, le EM-X14M propose une excellente lisibilité, même en extérieur, assurant une utilisation optimale dans les environnements les plus rudes.

A relire : Le marché mondial des PC rebondit : croissance de 3% au deuxième trimestre 2024 L’industrie des PC connaît enfin une reprise avec une croissance de 3% des expéditions mondiales au deuxième trimestre 2024, atteignant 64,9 millions d’unités. Un bon point alors qu’il y a quelques années,…

EM-X14M AI Notebook, Des performances optimisées par Intel® Core™ et Intel® Arc™

Le EM-X14M embarque un processeur de la gamme Intel® Core™ Ultra, qui fournit une puissance de calcul importante, nécessaire pour les applications industrielles. En complément, il est équipé de la carte graphique Intel® Arc™, capable de gérer des calculs graphiques avancés et des rendus visuels de haute qualité. Cette configuration assure une exécution fluide des applications nécessitant de fortes capacités de calcul, que ce soit pour la gestion de processus industriels, la surveillance en temps réel, ou l’analyse de données.

Un traitement de l’IA rapide et en temps réel

La particularité du EM-X14M réside dans son unité de traitement neuronal (NPU) intégrée, qui offre une puissance de traitement d’IA jusqu’à 32 TOPS (trillion opérations par seconde). Cela permet des traitements de données en temps réel, idéaux pour les applications de vision industrielle, la détection d’anomalies ou le contrôle qualité. Grâce à cette puissance de calcul, les entreprises peuvent mettre en œuvre des solutions d’IA sur site, sans dépendre d’une connexion internet, ce qui améliore considérablement la réactivité et la sécurité de leurs processus.

Autonomie et connectivité renforcées

Le EM-X14M est doté de deux batteries remplaçables à chaud, permettant une autonomie de jusqu’à 10 heures sans interruption. Cette capacité est essentielle pour les secteurs où les temps d’arrêt doivent être minimisés. En matière de connectivité, l’ordinateur portable propose des options modernes, notamment un port Thunderbolt 4, des ports USB-C et USB-A, un lecteur de carte SD, et un port Ethernet pour une connexion réseau stable. Ces options rendent l’EM-X14M compatible avec une large gamme d’appareils et de systèmes industriels, facilitant son intégration dans différents environnements.

Un atout pour la transformation numérique des industries

Avec le EM-X14M, ONERugged répond aux besoins des industries en quête de solutions numériques pour optimiser leur productivité. Ce PC portable robuste et performant permet une transition vers une gestion intelligente et autonome des processus industriels, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. En particulier, les secteurs comme la fabrication, l’automobile et la logistique peuvent bénéficier de cette technologie pour des tâches de maintenance prédictive, de surveillance automatisée et d’analyse de données avancée.

Disponibilité et prix de l’EM-X14M

Le EM-X14M d’ONERugged est d’ores et déjà disponible pour les entreprises industrielles souhaitant adopter cette solution informatique de pointe. Le prix est disponible sur demande, et varie en fonction des options et services associés proposés par la marque.

Récapitulatif technique

Écran : 14 pouces, lisibilité en extérieur

: 14 pouces, lisibilité en extérieur Processeur : Intel® Core™ Ultra

: Intel® Core™ Ultra Carte graphique : Intel® Arc™

: Intel® Arc™ NPU (unité de traitement neuronal) : Jusqu’à 32 TOPS

: Jusqu’à 32 TOPS Certifications de robustesse : MIL-STD-810H, IP65

: MIL-STD-810H, IP65 Autonomie : Jusqu’à 10 heures avec deux batteries remplaçables à chaud

: Jusqu’à 10 heures avec deux batteries remplaçables à chaud Connectivité : Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, Ethernet, lecteur de carte SD

: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, Ethernet, lecteur de carte SD Systèmes d’exploitation : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro Usage cible : Industrie, manufacturing, logistique, automobile

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.