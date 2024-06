Découvrez le ROG Zephyrus G16 GA605 (2024) : Performances et Élégance pour Gamers

Le nouvel ROG Zephyrus G16 GA605 (2024) de chez ASUS vient d’être dévoilé, promettant une expérience gaming haut de gamme grâce à des caractéristiques techniques avancées et un design soigné.

ASUS Republic of Gamers (ROG) est une marque “spécialisée” qu’Asus a défini dans les produits gaming de haute performance. Asus ROG est bien connu par les gamers pour ses produits dédiés au gaming. Des produits poussés à l’extrême pour que les gamers les plus exigeants puissent avoir une bête de course entre les mains.

ROG Zephyrus G16 GA605 (2024) : Un Nouveau Standard pour les Gamers

ROG Zephyrus G16 GA605 (2024) marque une nouvelle étape dans l’évolution des ordinateurs portables gaming. Ce modèle est équipé d’un Processeur AMD Ryzen™9 AI HX 370 et d’une carte graphique NVIDIA pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTX™4070. La marque étoffe son catalogue avec cette machine conçue pour offrir des performances exceptionnelles, même pour les jeux les plus exigeants.

Le ROG Zephyrus G16 dispose d’un Écran OLED 16 pouces ROG Nebula Display 2,5K (2560 × 1600), 240 Hz / 0,2 ms, 100 % DCI-P3 garantissant une fluidité d’image et une réactivité optimale. Enrichissant sa gamme, ASUS ROG a inclus jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 et un stockage SSD PCIe 4.0 jusqu’à 4 To(2 To + 2 To), offrant ainsi une rapidité d’exécution et une capacité de stockage considérables.

Design et Innovation du ROG Zephyrus G16 GA605 (2024)

Le design du ROG Zephyrus G16 GA605 (2024) combine élégance et fonctionnalité. Son châssis en aluminium est à la fois robuste et léger, pesant seulement 1.9 kg, ce qui en fait un compagnon idéal pour les gamers en déplacement. La marque développe son assortiment en proposant des innovations comme le clavier rétroéclairé RGB et une connectivité avancée avec des ports USB-C, Thunderbolt 4, et HDMI 2.1.

La gamme du constructeur s’agrandit avec un système de refroidissement optimisé, intégrant la technologie ROG Intelligent Cooling, assurant une dissipation thermique efficace même pendant les sessions de jeu intensives.

Connectivité bien fournie.

Pour ce qui est de la connectivité sans fil, Asus a intégré du WiFi 7 offrant ainsi la toute dernière norme Wi-Fi aux gamers qui veulent réduire un maximum le temps de réponse. On notera aussi la présence du Bluetooth®v5.4 qui permettra une interconnexion avec clavier, souris, casque audio sans fil.

Date de Sortie et Prix du ROG Zephyrus G16 GA605 (2024)

Le ROG Zephyrus G16 GA605 (2024) sera disponible en France le 15 juillet 2024 à partir de 2 799€ TTC prix public conseillé.

Récapitulatif Technique

Récapitulatif technique du ROG Zephyrus G16 GA605 (2024) :