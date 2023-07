SCHENKER WORK 14 Base (M23), le nouveau portable de bureau de la marque.

La marque allemande SCHENKER dévoile son SCHENKER WORK 14 Base (M23), un ordinateur portable destiné à ceux qui travaille sur PC en entreprise et qui ont besoin d’un bon outil informatique.

Nous vous avons fait découvrir la marque allemande SCHENKER via sa gamme de PC portables ultras vitaminés destinés au marché du gaming. Cette fois la marque nous présente un nouvel ordinateur portable compact, mais destiné à l’entreprise.

SCHENKER WORK 14 Base (M23), un 14 pouces bien fourni.

Avec ce nouveau SCHENKER WORK 14 Base (M23), la marque cible en effet les travailleurs en entreprise en quête d’une machine correcte pour eux travailler depuis leur bureau, chez eux en télétravail ou encore lors de leur déplacement.

Pour ce faire, la marque propose un ordinateur portable avec une dalle IPS brillante de 14 pouces qui affiche une résolution FULL HD de 1920 x 1080 px avec une luminosité de 300 nits. Au cœur de la machine on trouve un processeur Intel Core i5-1235U et associé à un GPU Iris Xe.

L’ordinateur portable de bureau bien équipé offre non seulement jusqu’à 64 Go de RAM, mais également un SSD avec une connexion PCI Express 4.0.

Pour ce qui est de la connectique, l’utilisateur pourra compter sur les différents ports USB-A 3.2 et des ports USB-C 3.2. Présent également un port HDMI, lecteur de carte SD et un port RJ45 Ethernet gigabit.

Connectivité au top pour plus de nomadisme.

En terme de communication, on trouve du Wi-Fi 6E pour une connexion internet sans fil et du Bluetooth 5 pour associer un quelconque périphérique.

Enfin, le tout tient dans un châssis avec un couvercle d’écran et un boîtier inférieur en aluminium, et un cadre d’affichage et le boîtier supérieur en plastique. Il propose un angle d’ouverture de l’écran de 180°.

A relire : XMG APEX 15 (M23) : L’Ordinateur Portable Gamer Ultime par la Marque Allemande Schenker Les joueurs passionnés et exigeants recherchent constamment l’ordinateur portable gamer ultime qui leur offrira des performances exceptionnelles. La marque allemande Schenker entend répondre à cette demande en lançant le XMG APEX 15…

derniers détail impotent, la taille de ce nouveau SCHENKER WORK 14 Base (M23). De fait, ce nouvel ordinateur portable mesure 324,9 x 219,5 x 20,2 mm et surtout ne pèse que 1.37Kg. Le tout dans une coque noire.

Prix et Disponibilité.

Le SCHENKER WORK 14 Base (M23) est d’ores et déjà disponible depuis leur site au prix de 799,00 €.