XMG PRO 16 2025 : un laptop 16 pouces taillé pour les gamers exigeants.

Le XMG PRO 16 2025 est désormais disponible, offrant aux gamers une machine puissante et polyvalente. Doté de composants de dernière génération et d’un design soigné, ce nouvel ordinateur portable de XMG promet des performances élevées pour les joueurs les plus exigeants.​

Performances de pointe pour les gamers

Le XMG PRO 16 2025 est équipé de processeurs Intel Core Ultra 9 275HX ou Core i9-13900HX, offrant une puissance de calcul adaptée aux jeux les plus récents. Associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, ce laptop assure une expérience de jeu fluide et immersive.​

Écran haute résolution pour une immersion totale

L’écran de 16 pouces au format 16:10 offre une résolution de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz et une luminosité de 500 nits. Cette combinaison garantit des images nettes et réactives, idéales pour le gaming compétitif.​

Stockage et mémoire flexibles

Avec deux emplacements M.2 SSD et la possibilité d’installer jusqu’à 128 Go de RAM DDR5, le XMG PRO 16 2025 offre une flexibilité de stockage et de mémoire, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur système selon leurs besoins.​

Connectivité complète

Le laptop dispose de ports variés, dont Thunderbolt 4 (sur le modèle avec Core Ultra 9), HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1, USB-C et USB-A, ainsi qu’un lecteur de carte SD pleine taille, facilitant la connexion de périphériques externes et d’écrans supplémentaires.​

Système de refroidissement efficace

Grâce à un système de refroidissement avancé avec deux ventilateurs de 80 mm et des caloducs en cuivre, le XMG PRO 16 2025 maintient des performances optimales même lors de sessions de jeu prolongées.​

Le XMG PRO 16 2025 est disponible en précommande sur le site officiel de XMG, avec une réduction de 5 % jusqu’au 24 avril. Les expéditions sont prévues à partir de la mi-mai.​XMG

Récapitulatif technique

Écran : 16 pouces IPS, 2560 x 1600 pixels, 300 Hz, 500 nits, 100 % sRGB​

Processeur : Intel Core i9-13900HX ou Core Ultra 9 275HX​

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 140 W​

Mémoire : jusqu’à 128 Go DDR5-6400​

Stockage : 2 emplacements M.2 SSD (1x PCIe 5.0 + 1x PCIe 4.0)​

Réseau : Wi-Fi 6E + Bluetooth 5

: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5 Connectivité : Thunderbolt 4 (Core Ultra 9)​ HDMI 2.1​ Mini DisplayPort 2.1​ USB-C 3.2 Gen2​ USB-A 3.2 Gen1​ Lecteur de carte SD pleine taille​ Port Ethernet 2.5 Gigabit​

Webcam : 1080p avec obturateur de confidentialité matériel​

Clavier : disposition complète avec rétroéclairage RGB par touche​

Dimensions : 357 x 252,5 x 26,5 mm​

Poids : 2,42 kg​

Batterie : 99,8 Wh​

