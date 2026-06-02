MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic : le PC portable gaming anniversaire qui incarne le savoir-faire de MSI au COMPUTEX 2026

À l’occasion du COMPUTEX 2026, MSI a levé le voile sur le Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, une édition limitée conçue pour célébrer les 40 ans du constructeur. Ce PC portable gaming de 18 pouces combine une configuration haut de gamme, un design exclusif inspiré de la constellation Draco et plusieurs éléments de collection destinés aux passionnés de matériel informatique.

Le nouveau MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic ne se contente pas d’intégrer les composants les plus puissants de la gamme du constructeur. Il met également en avant un travail de conception soigné qui mêle performances, design et exclusivité. Avec ce modèle, MSI cherche à illustrer quatre décennies d’innovation dans l’univers du PC gaming.

MSI s’est imposé au fil des années comme l’un des principaux acteurs du marché des ordinateurs portables gaming. La gamme Titan représente la vitrine technologique du constructeur, regroupant ses configurations les plus ambitieuses. Avec cette édition Draco Epic, la marque étoffe son catalogue anniversaire tout en renforçant son positionnement sur le segment premium.

Un design inspiré de la constellation Draco

Le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic se distingue immédiatement par son apparence. Son châssis arbore des gravures inspirées de la constellation Draco, accompagnées de détails métalliques travaillés pour mettre en valeur les reliefs et les jeux de lumière.

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Cette approche esthétique tranche avec les codes habituels du PC gaming. MSI mise ici sur un design davantage orienté collection, avec une identité visuelle forte qui rappelle le dragon emblématique de la marque.

L’ensemble vise à proposer un produit exclusif destiné aux utilisateurs à la recherche d’une machine aussi remarquable visuellement que performante.

Une configuration pensée pour les usages les plus exigeants

Sous le capot, le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic embarque un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop dotée de 24 Go de mémoire GDDR7.

Cette combinaison permet d’envisager des usages particulièrement exigeants. Jeux vidéo récents, création de contenu, montage vidéo, rendu 3D ou encore applications d’intelligence artificielle figurent parmi les domaines ciblés par cette configuration.

Le constructeur présente d’ailleurs ce modèle comme une alternative crédible à un ordinateur de bureau haut de gamme.

Un écran Mini LED 4K 240 Hz de 18 pouces

L’affichage constitue également l’un des principaux atouts du MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic.

Le portable est équipé d’une dalle Mini LED 4K de 18 pouces capable d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Cette combinaison vise à offrir à la fois une excellente qualité d’image et une grande fluidité.

La technologie Mini LED améliore notamment le contraste, la gestion de la luminosité et la précision des couleurs. Ces caractéristiques peuvent intéresser aussi bien les joueurs que les créateurs de contenu.

Un système de refroidissement conçu pour maintenir les performances

Pour exploiter pleinement ses composants, le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic s’appuie sur un système de refroidissement à chambre à vapeur.

Cette solution est conçue pour dissiper efficacement la chaleur produite par le processeur et la carte graphique lors des charges de travail intensives.

L’objectif est de maintenir des performances élevées sur de longues sessions tout en limitant les phénomènes de surchauffe qui peuvent affecter certains ordinateurs portables très puissants.

Clavier mécanique et technologies premium

MSI équipe également son ordinateur portable d’un clavier mécanique RGB personnalisable touche par touche.

Ce type de clavier reste relativement rare sur le marché des PC portables. Il offre généralement une frappe plus précise et un meilleur retour tactile que les claviers traditionnels.

Le constructeur ajoute également un pavé tactile haptique RGB, renforçant encore l’aspect haut de gamme de cette édition limitée.

Une édition limitée pensée pour les collectionneurs

Au-delà de ses caractéristiques techniques, le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic se distingue par son caractère exclusif.

Le coffret comprend plusieurs accessoires dédiés aux collectionneurs, notamment une souris gaming, un tapis de souris et une pièce commémorative créée pour les 40 ans de la marque.

Cette approche permet à MSI de proposer un produit qui dépasse le simple cadre du PC portable gaming pour devenir un objet destiné aux passionnés de la marque.

Une batterie de grande capacité

Le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic intègre une batterie lithium-polymère de 99,9 Wh.

Cette capacité correspond à la limite généralement autorisée pour le transport aérien. MSI n’a toutefois pas communiqué d’estimation précise concernant l’autonomie de cette machine.

Compte tenu de la puissance des composants embarqués, ce modèle reste principalement destiné à une utilisation sur secteur lorsqu’il fonctionne à pleine charge.

Ce qu’il faut retenir

Le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic célèbre les 40 ans de la marque avec une édition limitée particulièrement ambitieuse.

Le PC portable combine un design inspiré de la constellation Draco et une configuration très haut de gamme.

Son écran Mini LED 4K 240 Hz, sa RTX 5090 Laptop et son processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus constituent ses principaux arguments techniques.

Le bundle collector renforce son positionnement exclusif auprès des passionnés de matériel informatique.

Positionnement sur le marché

Le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic se positionne sur le segment des ordinateurs portables gaming ultra-premium.

Il s’adresse principalement aux joueurs exigeants, aux créateurs de contenu et aux professionnels recherchant un remplaçant d’ordinateur de bureau.

Son caractère limité, son design spécifique et sa configuration extrême lui permettent de se distinguer sur un marché déjà très concurrentiel.

FAQ : MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

Quelle carte graphique équipe le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic ?

Le PC portable embarque une NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop avec 24 Go de mémoire GDDR7, destinée aux jeux et aux applications professionnelles les plus exigeantes.

Quel processeur est utilisé ?

MSI a retenu un Intel Core Ultra 9 290HX Plus, l’une des puces les plus performantes destinées aux ordinateurs portables.

Quelle est la taille de l’écran ?

L’appareil dispose d’un écran Mini LED de 18 pouces affichant une définition 4K et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.

Quelle batterie est intégrée ?

Le portable utilise une batterie lithium-polymère de 99,9 Wh.

Pourquoi cette édition est-elle particulière ?

Elle célèbre les 40 ans de MSI grâce à un design exclusif inspiré de la constellation Draco et à plusieurs accessoires collector inclus dans le coffret.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core Ultra 9 290HX Plus

Intel Core Ultra 9 290HX Plus Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24 Go GDDR7

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop 24 Go GDDR7 Écran : 18 pouces Mini LED 4K 240 Hz

18 pouces Mini LED 4K 240 Hz Clavier : mécanique RGB par touche

mécanique RGB par touche Pavé tactile : haptique RGB

haptique RGB Refroidissement : chambre à vapeur

chambre à vapeur Batterie : 99,9 Wh

99,9 Wh Poids : 3,6 kg

3,6 kg Dimensions : 404 x 307,5 x 24 à 32,05 mm

404 x 307,5 x 24 à 32,05 mm Accessoires inclus : souris gaming, tapis de souris et pièce commémorative

En résumé

Le MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic est l’un des produits emblématiques présentés par MSI au COMPUTEX 2026. Cette édition limitée anniversaire associe un design original inspiré de Draco à une configuration particulièrement puissante. Avec sa RTX 5090 Laptop et son écran Mini LED 4K 240 Hz, il vise les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur portable capable de remplacer un PC fixe haut de gamme.

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