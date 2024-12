Nouveaux thermostats connectés Pure et Classic : le confort thermique signé Home Pilot

En 2025, Home Pilot étoffe sa gamme avec le lancement des thermostats connectés Pure et Classic. La gestion de la température à domicile entend entrer dans une nouvelle ère avec à Home Pilot, la marque B2C du groupe Delta Dore. Ces modèles écoresponsables offrent une combinaison de confort, d’économie d’énergie et d’innovation technologique pour les foyers nous annonce la marque.

Lancée en 2022 par le groupe français Delta Dore, Home Pilot s’est donné pour mission de rendre la maison connectée accessible au plus grand nombre. La marque capitalise sur 50 années d’expertise et une forte orientation R&D (9 % de son chiffre d’affaires annuel) pour proposer des solutions alliant simplicité, efficacité énergétique et fabrication française. Avec les thermostats Pure et Classic, Home Pilot continue de répondre aux enjeux actuels de réduction de la consommation énergétique et des émissions de CO2.

Thermostats connectés Pure et Classic, une gestion thermique intelligente et économique

Les thermostats Pure et Classic permettent un contrôle à distance des chauffages traditionnels et réversibles, via une application intuitive. Selon les estimations de l’Ademe, cette technologie peut générer jusqu’à 15 % d’économies d’énergie.

Le modèle Pure, associé à la box Home Pilot, offre une programmation sur mesure adaptée aux besoins des familles, intégrant des scénarios personnalisés basés sur leurs habitudes.

Quant au modèle Classic, il simplifie encore davantage l’expérience utilisateur. Ce thermostat fonctionne sans box et propose une programmation complète directement accessible depuis l’appareil. Avec ses quatre scénarios préenregistrés et son mode vacances, il garantit un confort thermique optimal, même en cas d’absence prolongée.

Un design discret et une fabrication responsable

Pensés et fabriqués en Bretagne, les thermostats Pure et Classic illustrent l’engagement de Home Pilot pour le développement durable. Ces appareils sont éco-conçus, intégrant 30 % de plastique recyclé. Leur design sobre et épuré s’adapte harmonieusement à tous les intérieurs, et leur installation plug & play est accessible même aux novices.

Avec une garantie de 2 ans et un support client téléphonique basé en France, Home Pilot s’inscrit dans une logique de qualité et de proximité.

Compatibilité et connectivité élargies

Outre la gestion du chauffage, les thermostats Pure et Classic s’intègrent dans l’écosystème Home Pilot. Grâce à la box, il devient possible de piloter d’autres équipements connectés comme les volets roulants ou l’éclairage. Cette compatibilité avec divers appareils renforce l’expérience d’une maison connectée, où tout peut être contrôlé depuis un smartphone ou une tablette.

Un investissement rentable et accessible

Les thermostats connectés Pure et Classic seront disponibles en France à des prix compétitifs : 99,99 € TTC pour le Pure dès janvier 2025, et 119,99 € TTC pour le Classic dès mars 2025. Avec leur simplicité d’utilisation, ces modèles démocratisent l’accès aux solutions smart énergie, permettant aux foyers d’améliorer leur confort tout en réalisant des économies significatives.

Récapitulatif technique

Thermostat Pure : Prix : 99,99 € TTC Programmation via box Home Pilot Scénarios personnalisés et contrôle à distance Disponible dès janvier 2025

: Thermostat Classic : Prix : 119,99 € TTC Programmation complète intégrée sans box Scénarios préenregistrés et mode vacances Disponible dès mars 2025

: Caractéristiques communes : Contrôle des chauffages traditionnels et réversibles Design épuré, 30 % de plastique recyclé Garantie de 2 ans Compatibilité avec l’écosystème Home Pilot

:

