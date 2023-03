Dans votre bureau ou votre canapé, cette tasse chauffante Muggo Qi Grande Tasse vous permettra de garder chaudes des boissons telles que du café, du thé ou du chocolat chaud. et lorsqu’il n’y aura plus de liquide dans la tasse vous pourrez recharger votre téléphone compatible QI sur le socle.

Préambule.

Muggo est une filiale du groupe français Oui Smart fondée par deux copains de promo : Bruno, responsable de la production et supply chain, obsédé par le commerce international et les négociations avec les fournisseurs. Julien, responsable des ventes et marketing, passé par tous les métiers de la grande distribution, en magasin et centrale d’achat. Leur objectif : la volonté de réinventer les accessoires high-tech du quotidien. Tous deux, déçus par les solutions existantes, ont décidé de s’y attaquer, frontalement, en créant les marques afin de profondément améliorer le quotidien des utilisateurs.

L’équipe s’est agrandie et se compose aujourd’hui de différents créateurs et développeurs ayant la même perspective d’avenir Ils cumulent plus de 30 ans d’expérience et maîtrisent aujourd’hui toutes les étapes de création de marques d’accessoires high-tech : depuis la conception de produits, prototypage, production de masse, logistique, jusqu’à la distribution d’un produit fini à l’utilisateur final.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Capacité : 380 ml

Puissance maximale : 5 W / 10 W (max)

Chauffage : 24 W (max)

Couleur : noir ou blanc

Dimension : 116 x 92 mm

Contenu de la boîte:

Muggo Qi Grande

Support induction de chargement

Prise alimentation secteur

Manuel d’utilisation