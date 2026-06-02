Ovomind dévoile une technologie d’analyse émotionnelle compatible avec les montres Samsung et Google à VivaTech 2026

La start-up suisse Ovomind profite de VivaTech 2026 pour franchir une nouvelle étape dans le domaine de l’intelligence émotionnelle. L’entreprise annonce la compatibilité officielle de sa technologie d’analyse émotionnelle en temps réel avec les montres connectées Samsung Galaxy Watch 8+ et Google Pixel Watch 4. Cette avancée ouvre la voie à une démocratisation des interfaces capables d’interpréter les émotions humaines à partir de données biométriques.

Présente au salon VivaTech 2026 au sein de la délégation SwissTech, Ovomind entend démontrer comment les objets connectés du quotidien peuvent devenir de véritables capteurs émotionnels. Une évolution qui pourrait transformer des secteurs aussi variés que le jeu vidéo, la santé, le bien-être ou encore l’automobile.

La société suisse poursuit ainsi sa stratégie de développement dans le domaine des technologies émotionnelles. Après plusieurs années de recherche et de collecte de données biométriques, la marque étoffe son écosystème en rendant sa plateforme compatible avec des appareils déjà largement diffusés auprès du grand public.

Une compatibilité étendue avec les écosystèmes Samsung et Google

L’annonce réalisée par Ovomind concerne la prise en charge officielle des montres Samsung Galaxy Watch 8+ et Google Pixel Watch 4.

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Grâce à cette compatibilité, les développeurs peuvent désormais exploiter directement les données physiologiques issues de ces appareils afin de mesurer l’état émotionnel des utilisateurs en temps réel.

Cette ouverture facilite considérablement l’intégration de l’analyse émotionnelle dans des applications grand public sans nécessiter de matériel spécifique. Les entreprises peuvent ainsi déployer leurs services sur des plateformes déjà adoptées par des millions d’utilisateurs.

Une intelligence artificielle capable d’interpréter les émotions humaines

La technologie développée par Ovomind repose sur une intelligence artificielle propriétaire spécialisée dans l’interprétation de signaux physiologiques.

Le système analyse notamment :

la fréquence cardiaque ;

la température corporelle ;

la réponse galvanique de la peau ;

différents indicateurs biométriques issus des objets connectés.

Les données sont ensuite traitées via une infrastructure Cloud afin de générer des indicateurs émotionnels exploitables en temps réel.

Selon l’entreprise, la plateforme atteint aujourd’hui une précision supérieure à 81 % pour la détection émotionnelle instantanée.

Une latence inférieure à 300 millisecondes

L’un des principaux arguments avancés par Ovomind concerne la rapidité d’exécution de sa solution.

La société annonce une latence globale inférieure à 300 millisecondes entre la collecte des données biométriques et la restitution des informations émotionnelles.

Cette réactivité permet d’envisager des applications interactives capables d’adapter leur comportement presque instantanément selon les réactions physiologiques de l’utilisateur.

Dans certains cas d’usage, cette faible latence peut devenir essentielle pour garantir une expérience immersive et naturelle.

Le modèle de Russell au cœur de l’analyse émotionnelle

Pour interpréter les émotions, Ovomind s’appuie sur le modèle scientifique de Russell, largement reconnu dans le domaine de la psychologie cognitive.

Cette approche repose sur deux dimensions principales :

l’Arousal, qui mesure le niveau d’activation émotionnelle ;

la Valence, qui évalue le caractère positif ou négatif d’une émotion.

Cette cartographie permet de représenter de manière dynamique les états émotionnels humains et de fournir aux développeurs des données directement exploitables dans leurs applications.

L’entreprise indique que ses algorithmes ont été entraînés à partir de plus de dix années de collecte et d’analyse de données biométriques.

Le gaming parmi les premiers secteurs visés

Le jeu vidéo constitue l’un des marchés les plus prometteurs pour Ovomind.

Grâce aux données émotionnelles, les studios pourraient adapter automatiquement plusieurs paramètres :

difficulté ;

ambiance sonore ;

événements scénarisés ;

rythme du gameplay.

Un joueur particulièrement stressé pourrait ainsi voir certaines mécaniques évoluer automatiquement afin d’améliorer son expérience.

Cette approche ouvre la voie à des jeux capables de réagir aux émotions plutôt qu’aux seules actions du joueur.

Des applications dans la santé, le bien-être et l’automobile

Au-delà du gaming, Ovomind vise plusieurs secteurs industriels.

Dans le domaine du bien-être, la technologie pourrait permettre un suivi émotionnel continu afin d’aider les utilisateurs à mieux comprendre leur état psychologique quotidien.

Pour la santé mentale, les données biométriques pourraient servir de support complémentaire dans certaines démarches d’accompagnement.

L’automobile représente également un marché stratégique. Les systèmes embarqués pourraient détecter les signes de fatigue, de stress ou de surcharge cognitive chez le conducteur afin d’améliorer la sécurité à bord.

VivaTech 2026 comme vitrine technologique

Sélectionnée au sein de la délégation officielle SwissTech, Ovomind exposera sa technologie lors de VivaTech 2026 à Paris.

Les visiteurs pourront découvrir des démonstrations en conditions réelles illustrant l’analyse émotionnelle réalisée à partir de montres connectées Samsung et Google.

L’objectif affiché est de montrer comment les appareils connectés déjà présents au poignet de millions d’utilisateurs peuvent devenir les fondations d’une nouvelle génération d’interfaces émotionnelles.

Ce qu’il faut retenir

Ovomind annonce la compatibilité de sa plateforme d’analyse émotionnelle avec les Samsung Galaxy Watch 8+ et Google Pixel Watch 4.

La technologie exploite les données biométriques pour détecter les émotions en temps réel avec une précision annoncée supérieure à 81 %.

Le traitement s’effectue avec une latence inférieure à 300 millisecondes grâce à une infrastructure Cloud.

Les principaux marchés visés sont le jeu vidéo, le bien-être, la santé mentale et l’automobile connectée.

Positionnement sur le marché

Ovomind évolue sur le marché émergent de l’intelligence émotionnelle appliquée aux interfaces numériques.

La société se distingue par son approche centrée sur l’analyse biométrique en temps réel et sa compatibilité avec des objets connectés grand public.

Ses solutions s’adressent principalement aux développeurs, éditeurs de logiciels, constructeurs automobiles, acteurs de la santé numérique et studios de jeux vidéo.

Avec l’essor des technologies d’intelligence artificielle et des capteurs biométriques, ce segment pourrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

FAQ : Ovomind

Qu’est-ce que la technologie Ovomind ?

Il s’agit d’une plateforme d’analyse émotionnelle capable d’interpréter des données biométriques afin d’identifier les émotions en temps réel.

Quelle est la précision annoncée par Ovomind ?

L’entreprise indique atteindre une précision de détection émotionnelle supérieure à 81 %.

Avec quelles montres la technologie est-elle compatible ?

Ovomind annonce notamment la compatibilité avec les Samsung Galaxy Watch 8+ et Google Pixel Watch 4.

Quelle est la latence du système ?

La plateforme revendique une latence globale inférieure à 300 millisecondes.

Quels secteurs peuvent utiliser cette technologie ?

Le gaming, le bien-être, la santé mentale, la mobilité et l’automobile figurent parmi les principaux domaines d’application.

Où découvrir Ovomind à VivaTech 2026 ?

La société sera présente au Pavillon 7, stand 3F38, sur l’espace de la délégation SwissTech.

Récapitulatif technique

Compatibilité : Samsung Galaxy Watch 8+, Google Pixel Watch 4

Technologie : IA propriétaire d’analyse émotionnelle

Modèle scientifique : Russell (Arousal / Valence)

Sources de données : fréquence cardiaque, température corporelle, réponse galvanique

Traitement : Cloud

Précision annoncée : plus de 81 %

Latence : moins de 300 ms

Secteurs visés : gaming, santé, bien-être, automobile, mobilité

Présentation officielle : VivaTech 2026

En résumé

Ovomind franchit une étape importante en rendant sa technologie d’analyse émotionnelle compatible avec les montres connectées Samsung et Google. Grâce à une IA capable d’interpréter les données biométriques en moins de 300 millisecondes, la start-up suisse ambitionne de démocratiser les interfaces émotionnelles dans le gaming, la santé et l’automobile. Une annonce qui illustre l’émergence d’une nouvelle génération d’interactions homme-machine.

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