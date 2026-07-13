Ferrum BROEN : la nouvelle solution audio sans fil pour écouter de la musique partout dans la maison

Le constructeur polonais Ferrum Audio élargit son catalogue avec BROEN, un nouveau transport réseau dédié au streaming audio haute fidélité. Conçu pour diffuser de la musique dans toute la maison tout en préservant l’intégrité du signal numérique, ce modèle mise sur une architecture inédite, une large compatibilité avec les principales plateformes de streaming et une connectique pensée pour les audiophiles exigeants. Avec BROEN, Ferrum ambitionne de proposer une solution évolutive capable de s’intégrer dans un écosystème Hi-Fi moderne.

Ferrum Audio s’est d’abord fait connaître grâce à ses alimentations audiophiles, DAC et amplificateurs casque avant d’élargir progressivement son offre. Avec BROEN, la marque poursuit sa stratégie de développement autour de solutions numériques haut de gamme et renforce son écosystème composé notamment du DAC WANDLA et de l’alimentation HYPSOS.

BROEN inaugure une nouvelle architecture numérique

Contrairement à un lecteur réseau classique, BROEN fonctionne exclusivement dans le domaine numérique. L’appareil ne possède pas de convertisseur numérique-analogique intégré et se destine à alimenter un DAC externe.

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Au cœur de cette nouvelle plateforme se trouve le module propriétaire SERCE DDC (Digital to Digital Converter). Ferrum explique avoir entièrement revu le traitement du signal afin de séparer physiquement les flux d’entrée et de sortie, tout en intégrant des horloges à très faible jitter et une isolation galvanique des sorties audio. L’objectif est de limiter les interférences susceptibles d’altérer la qualité du signal numérique.

Une solution pensée pour écouter de la musique dans toute la maison

Avec BROEN, Ferrum vise les utilisateurs qui souhaitent centraliser leur bibliothèque musicale et accéder à leurs contenus depuis différentes pièces de leur habitation.

La plateforme est propulsée par Volumio, ce qui permet d’accéder à de nombreux services de streaming comme Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay ou encore UPnP/DLNA. Le système prend également en charge les radios Internet, la lecture depuis un NAS, un disque USB ou un SSD interne ainsi que le multiroom pouvant synchroniser jusqu’à six zones audio.

Cette compatibilité permet d’utiliser BROEN aussi bien avec une collection musicale locale qu’avec les principaux services de streaming disponibles aujourd’hui.

Une connectique réseau complète avec Wi-Fi, Ethernet et fibre optique

L’une des particularités de BROEN réside dans sa connectivité particulièrement flexible.

Le transport réseau prend en charge le Wi-Fi double bande ainsi qu’une connexion Ethernet classique via un module SFP fourni. Les utilisateurs peuvent également installer un module SFP optique afin de relier directement l’appareil à un switch compatible et réduire les perturbations électriques sur le réseau domestique.

Pour la sortie audio, Ferrum propose de nombreuses interfaces numériques :

USB-A et USB-C

AES/EBU

S/PDIF coaxial

S/PDIF optique

I2S via HDMI

Cette variété facilite l’intégration de BROEN dans une installation Hi-Fi existante.

Une intégration complète avec les appareils Ferrum

Si BROEN peut fonctionner avec la majorité des DAC du marché, Ferrum met particulièrement en avant son association avec le DAC WANDLA.

Grâce à la technologie propriétaire Ferrum Streaming Control Technology (FSCT), les informations de lecture, les pochettes d’album et les commandes de lecture peuvent être directement affichées sur l’écran tactile du WANDLA. L’ensemble fonctionne alors comme un véritable système de streaming intégré.

Les utilisateurs pourront également associer BROEN à l’alimentation HYPSOS afin d’optimiser l’alimentation électrique de l’appareil grâce au Ferrum Power Link.

Une plateforme évolutive conçue pour durer

Ferrum présente BROEN comme un produit évolutif.

Le constructeur prévoit des mises à jour OTA (Over The Air), un emplacement interne compatible avec un SSD M.2 NVMe pour stocker une bibliothèque musicale et une architecture logicielle reposant sur Volumio, reconnue pour sa compatibilité avec de nombreux services et extensions.

Cette approche doit permettre à l’appareil de suivre les évolutions des usages du streaming audio pendant plusieurs années.

Prix et disponibilité

Ferrum a officiellement lancé BROEN en juillet 2026 après une phase de présentation lors de plusieurs salons audiophiles. Le constructeur annonce un tarif d’environ 1 995 £ (près de 2 275 dollars) selon les marchés internationaux. La disponibilité varie selon les distributeurs et les régions.

Ce qu’il faut retenir

BROEN est le premier transport réseau développé par Ferrum Audio.

Il permet d’écouter de la musique dans toute la maison grâce au Wi-Fi, au réseau Ethernet et aux principaux services de streaming.

Sa nouvelle architecture numérique SERCE DDC vise à préserver la qualité du signal jusqu’au DAC.

Compatible avec WANDLA et HYPSOS, il s’intègre dans l’écosystème Hi-Fi du constructeur tout en restant ouvert aux équipements tiers.

Positionnement sur le marché

Avec BROEN, Ferrum s’adresse au segment du streaming audio haute fidélité premium.

Le produit vise principalement les audiophiles déjà équipés d’un convertisseur numérique-analogique externe et souhaitant améliorer leur source réseau. Il vient concurrencer des solutions proposées par des fabricants spécialisés comme Lumin, Auralic, Matrix Audio ou encore Eversolo sur le marché des transports réseau haut de gamme.

FAQ : Ferrum BROEN

Quelle est la fonction principale de BROEN ?

Il s’agit d’un transport réseau audio. Il diffuse la musique vers un DAC externe sans convertir lui-même le signal numérique.

BROEN fonctionne-t-il en Wi-Fi ?

Oui. Il prend en charge le Wi-Fi double bande ainsi que les connexions Ethernet RJ45 et SFP optique.

Quels services de streaming sont compatibles ?

Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay, UPnP/DLNA, les radios Internet et la lecture depuis un NAS ou un SSD interne sont notamment pris en charge.

Peut-on utiliser BROEN avec un DAC d’une autre marque ?

Oui. Ferrum annonce une compatibilité avec de nombreux DAC grâce à plusieurs sorties numériques, même si l’intégration est plus poussée avec le WANDLA.

Quel est le prix de BROEN ?

Le prix annoncé est d’environ 1 995 £, soit environ 2 275 dollars selon les marchés internationaux.

Récapitulatif technique

Puce propriétaire : SERCE DDC

Type : transport réseau audio

Streaming : Volumio

Wi-Fi : double bande 2,4 et 5 GHz

Réseau : Ethernet RJ45 et SFP optique

Stockage : SSD M.2 NVMe interne

Services : Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay, DLNA

Sorties : USB, AES/EBU, S/PDIF coaxial, S/PDIF optique, I2S

Multiroom : jusqu’à 6 zones

Mises à jour OTA

Compatibilité : WANDLA, HYPSOS et DAC tiers

En résumé

BROEN marque l’arrivée de Ferrum sur le marché des transports réseau audiophiles. L’appareil mise sur une architecture numérique soignée, une connectique particulièrement complète et une compatibilité étendue avec les principaux services de streaming. Destiné aux amateurs de Hi-Fi, il s’intègre aussi bien dans un système Ferrum que dans une installation audio déjà existante.

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