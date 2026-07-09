Galaxy Unpacked juillet 2026 : Samsung donne rendez-vous à Londres pour dévoiler une nouvelle génération d’appareils Galaxy dopés à l’IA

Samsung donne rendez-vous aux passionnés de technologie le 22 juillet 2026 à l’occasion du Galaxy Unpacked juillet 2026, organisé cette année à Londres. Ce nouvel événement mondial marquera l’arrivée d’une nouvelle génération d’appareils Galaxy, avec un accent particulier sur les smartphones pliables et les expériences alimentées par l’intelligence artificielle. Le constructeur promet une évolution importante de sa gamme, à travers des formats repensés et des fonctionnalités toujours plus personnalisées.

Leader historique du marché des smartphones pliables, Samsung poursuit sa stratégie d’innovation en étoffant son catalogue Galaxy. Avec cette nouvelle édition de Galaxy Unpacked, le fabricant entend confirmer son avance sur ce segment tout en intégrant davantage l’IA au cœur de son écosystème matériel et logiciel.

Galaxy Unpacked juillet 2026 : un événement mondial organisé à Londres

Pour cette édition 2026, Samsung a choisi Londres, une ville reconnue pour son dynamisme dans les domaines de la technologie, de la création et de l’innovation. Le constructeur décrit la capitale britannique comme un lieu qui ne suit pas les tendances, mais qui contribue à les créer.

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L’événement se tiendra le 22 juillet 2026 et sera retransmis en direct sur Samsung.com, Samsung Newsroom ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de Samsung à partir de 15 h (heure de Paris).

Comme lors des précédentes éditions, la conférence devrait réunir les principales annonces matérielles de la marque pour le second semestre.

Une nouvelle génération d’appareils Galaxy en préparation

Le principal message de Samsung repose sur une promesse claire : « Une nouvelle forme émerge ». Sans dévoiler officiellement les produits concernés, le constructeur laisse entendre que la prochaine génération d’appareils Galaxy misera sur des facteurs de forme encore plus innovants.

Les smartphones pliables devraient naturellement occuper une place centrale. Samsung rappelle d’ailleurs son statut de pionnier sur ce marché, où la gamme Galaxy Fold et Galaxy Flip s’est progressivement imposée comme une référence.

Le constructeur évoque également des appareils capables de s’adapter davantage aux usages de chaque utilisateur grâce à des expériences plus personnalisées.

L’intelligence artificielle au cœur des nouveautés

L’un des principaux axes de ce Galaxy Unpacked juillet 2026 sera l’intégration toujours plus poussée de l’intelligence artificielle.

Samsung annonce vouloir associer des fonctionnalités intelligentes à de nouveaux formats matériels afin de proposer des expériences évolutives. L’objectif consiste à rendre les appareils plus intuitifs, capables d’anticiper les besoins des utilisateurs et de simplifier les interactions du quotidien.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du développement de Galaxy AI, dont les fonctionnalités se sont progressivement étendues sur les smartphones, tablettes et objets connectés de la marque.

Les appareils pliables restent au centre de la stratégie Samsung

Depuis plusieurs années, Samsung investit massivement dans les écrans pliables. Le constructeur considère désormais cette catégorie comme un pilier de son offre premium.

L’édition 2026 du Galaxy Unpacked devrait ainsi illustrer une nouvelle étape de cette stratégie avec des appareils toujours plus fins, plus légers et davantage optimisés pour l’intelligence artificielle.

Même si Samsung ne confirme encore aucune caractéristique technique, le constructeur laisse entendre que cette nouvelle génération pourrait redéfinir les standards du secteur.

Une expérience Galaxy plus personnalisée

Au-delà du matériel, Samsung insiste sur la personnalisation de l’expérience utilisateur.

Grâce aux capacités de l’intelligence artificielle, les futurs appareils Galaxy devraient proposer des services capables de mieux comprendre les habitudes de leurs utilisateurs. L’objectif est de rendre chaque appareil plus évolutif tout au long de son utilisation.

Cette approche confirme la volonté du fabricant de placer le logiciel et l’IA au même niveau d’importance que les innovations matérielles.

Comment suivre le Galaxy Unpacked juillet 2026 ?

La conférence sera diffusée en direct le 22 juillet 2026 à partir de 15 h (CEST).

Les internautes pourront suivre les annonces sur Samsung.com, Samsung Newsroom et la chaîne YouTube officielle de Samsung.

Samsung invite également les utilisateurs à s’inscrire sur son site afin de recevoir les prochains teasers, les bandes-annonces de l’événement ainsi que des avantages exclusifs avant la présentation officielle.

Ce qu’il faut retenir

Le Galaxy Unpacked juillet 2026 se déroulera le 22 juillet à Londres.

Samsung prépare une nouvelle génération d’appareils Galaxy mettant l’accent sur les smartphones pliables.

L’intelligence artificielle occupera une place centrale afin de proposer des expériences plus personnalisées et évolutives.

L’événement sera retransmis en direct à partir de 15 h, heure de Paris.

Positionnement sur le marché

Avec cette nouvelle édition du Galaxy Unpacked juillet 2026, Samsung entend conforter sa position de leader sur le marché des smartphones pliables premium. Face à une concurrence de plus en plus active, le constructeur mise sur l’association entre nouveaux formats, intelligence artificielle et intégration poussée de son écosystème Galaxy. Cette stratégie vise aussi bien les utilisateurs technophiles que les professionnels à la recherche d’appareils polyvalents.

FAQ : Galaxy Unpacked juillet 2026

Quand aura lieu le Galaxy Unpacked juillet 2026 ?

L’événement se tiendra le 22 juillet 2026 à Londres avec une diffusion mondiale en direct.

À quelle heure débute la conférence ?

Le lancement est prévu à 15 h (CEST), soit 14 h au Royaume-Uni et 9 h (ET).

Que présentera Samsung ?

Samsung annonce une nouvelle génération d’appareils Galaxy, avec un accent particulier sur les smartphones pliables et les innovations liées à l’intelligence artificielle.

Où regarder Galaxy Unpacked ?

La conférence sera diffusée sur Samsung.com, Samsung Newsroom et la chaîne YouTube officielle de Samsung.

Peut-on s’inscrire avant l’événement ?

Oui. Samsung permet de s’inscrire afin de recevoir les dernières informations, les prochains teasers ainsi que certains avantages exclusifs avant la conférence.

Récapitulatif technique

Événement : Galaxy Unpacked juillet 2026

Galaxy Unpacked juillet 2026 Date : 22 juillet 2026

22 juillet 2026 Lieu : Londres, Royaume-Uni

Londres, Royaume-Uni Diffusion : Samsung.com, Samsung Newsroom, YouTube Samsung

Samsung.com, Samsung Newsroom, YouTube Samsung Horaire France : 15 h (CEST)

15 h (CEST) Produits attendus : nouvelle génération d’appareils Galaxy

nouvelle génération d’appareils Galaxy Technologies mises en avant : intelligence artificielle, nouveaux formats, smartphones pliables

intelligence artificielle, nouveaux formats, smartphones pliables Positionnement : segment premium et innovation mobile

En résumé

Le Galaxy Unpacked juillet 2026 marquera une nouvelle étape dans la stratégie de Samsung autour des smartphones pliables et de l’intelligence artificielle. Organisé à Londres, l’événement promet des appareils Galaxy plus intelligents, plus personnalisés et reposant sur de nouveaux facteurs de forme. Les annonces seront dévoilées le 22 juillet lors d’une conférence retransmise en direct dans le monde entier.

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