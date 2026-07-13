Lunettes connectées Save : IA, traduction instantanée et capture vidéo au cœur d’une nouvelle monture connectée.

Le spécialiste français de la réparation mobile Save élargit son catalogue avec une nouvelle génération de lunettes connectées Save. Cette monture de seulement 43 grammes associe intelligence artificielle, traduction en temps réel, capture photo et vidéo ainsi qu’audio Bluetooth, le tout dans un format conçu pour un usage quotidien. Avec cette nouveauté, la marque entend proposer une alternative accessible aux accessoires connectés traditionnels.

Connu pour son réseau de boutiques dédiées à la réparation de smartphones et d’appareils électroniques, Save poursuit sa stratégie de diversification. La marque étoffe désormais son offre avec des objets connectés destinés au grand public, tout en misant sur un équilibre entre technologies embarquées, confort d’utilisation et prix contenu.

Des lunettes connectées pensées pour accompagner le quotidien

Les lunettes connectées Save ont été développées pour intégrer plusieurs usages numériques dans une monture légère et discrète. Pesant seulement 43 grammes, elles peuvent être portées toute la journée sans générer de gêne particulière.

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Disponibles en noir et en blanc, elles s’adressent aussi bien aux utilisateurs curieux des nouvelles technologies qu’aux voyageurs, aux créateurs de contenus ou aux personnes souhaitant accéder rapidement à certaines fonctions sans manipuler leur smartphone.

Le design reste volontairement sobre afin de conserver l’apparence d’une paire de lunettes classique.

Une intelligence artificielle au service de la communication

L’un des principaux atouts des lunettes connectées Save réside dans l’intégration de fonctions basées sur l’intelligence artificielle.

La traduction IA en temps réel permet de suivre une conversation ou de comprendre un contenu en langue étrangère directement depuis les lunettes. Cette fonctionnalité peut faciliter les échanges lors de déplacements à l’étranger ou dans un contexte professionnel international.

La monture embarque également un assistant vocal intelligent activable à la voix. Celui-ci est capable de répondre rapidement à différentes demandes, de fournir des informations contextuelles ou d’accompagner certaines tâches du quotidien sans nécessiter l’utilisation du téléphone.

Une captation photo et vidéo directement intégrée à la monture

Les lunettes connectées Save disposent d’un capteur photo de 8 mégapixels installé dans la charnière de la monture. Cette intégration permet de capturer rapidement des clichés tout en conservant un format discret.

La partie vidéo repose sur un enregistrement Full HD 1080p accompagné d’une stabilisation électronique (EIS). Cette technologie contribue à réduire les effets de mouvements lors des déplacements afin d’obtenir des séquences plus fluides.

Les photos et vidéos peuvent ensuite être transférées via une connexion Wi-Fi grâce à une application dédiée qui assure également la synchronisation des paramètres de l’appareil.

Audio Bluetooth et appels plus clairs

Outre les fonctions liées à l’image, les lunettes connectées Save intègrent un système audio Bluetooth destiné à l’écoute de contenus et aux appels téléphoniques.

La réduction de bruit appliquée lors de l’enregistrement améliore la qualité des conversations et des captations sonores, notamment dans les environnements animés.

Cette approche permet de limiter le recours aux écouteurs tout en conservant un accès permanent aux contenus audio compatibles.

Une autonomie adaptée à une journée d’utilisation

La monture embarque une batterie de 260 mAh conçue pour accompagner une journée d’utilisation dans des conditions classiques.

Save annonce également une charge rapide permettant de récupérer plusieurs heures d’utilisation après seulement quelques minutes de recharge.

Cette combinaison vise à limiter les interruptions lors des déplacements ou d’une utilisation régulière au cours de la journée.

Des verres conçus pour le confort optique

Au-delà des fonctions connectées, Save met également en avant les caractéristiques optiques de sa nouvelle monture.

Les verres bénéficient d’une protection UV400 afin de filtrer efficacement les rayonnements ultraviolets. Ils reçoivent également un traitement anti-rayures ainsi qu’un revêtement anti-reflets destiné à améliorer le confort visuel.

Selon la marque, l’ensemble de la conception a été validé par des opticiens diplômés afin de répondre aux standards habituellement attendus sur ce type de monture.

Prix et disponibilité

Les lunettes connectées Save sont commercialisées au tarif conseillé de 114,90 euros dans les boutiques Save.

À l’occasion de leur lancement, une offre promotionnelle ramène leur prix à 99,99 euros, soit une réduction de 15 %, valable jusqu’au 31 juillet 2026. Les lunettes sont proposées en deux finitions : noir et blanc.

Ce qu’il faut retenir

Les lunettes connectées Save combinent intelligence artificielle, traduction instantanée, capture photo et vidéo ainsi qu’audio Bluetooth dans une monture de 43 grammes.

Le modèle embarque une caméra 8 MP, une captation vidéo Full HD stabilisée, une batterie de 260 mAh et une synchronisation Wi-Fi avec une application dédiée.

Avec un prix inférieur à 115 euros, Save vise un public souhaitant découvrir les usages des lunettes connectées sans investir dans des modèles plus onéreux.

Positionnement sur le marché

Avec cette nouvelle monture, Save se positionne sur le segment des lunettes connectées accessibles. Le produit cible les utilisateurs souhaitant profiter de fonctionnalités d’intelligence artificielle, de traduction ou de captation vidéo dans un format discret.

Face aux modèles premium déjà présents sur le marché, cette proposition mise avant tout sur un tarif plus abordable et une intégration de fonctions essentielles destinées à un usage quotidien.

FAQ : Lunettes connectées Save

Quelle est l’autonomie des lunettes connectées Save ?

Les lunettes disposent d’une batterie de 260 mAh annoncée pour accompagner une journée d’utilisation classique. Elles bénéficient également d’une recharge rapide.

Les lunettes permettent-elles de traduire des conversations ?

Oui. Elles intègrent une traduction basée sur l’intelligence artificielle capable d’accompagner les échanges en langue étrangère en temps réel.

Quelle est la qualité vidéo proposée ?

Les lunettes enregistrent des vidéos en Full HD 1080p avec stabilisation électronique (EIS) afin de limiter les effets de mouvement.

Les lunettes disposent-elles d’un appareil photo ?

Oui. Un capteur photo de 8 mégapixels est intégré directement dans la charnière de la monture.

Quel est le prix des lunettes connectées Save ?

Le tarif conseillé est de 114,90 euros. Une offre de lancement permet de les acquérir à 99,99 euros jusqu’au 31 juillet 2026.

Récapitulatif technique

Poids : 43 g

43 g Caméra : 8 MP

8 MP Vidéo : Full HD 1080p avec stabilisation EIS

Full HD 1080p avec stabilisation EIS Assistant IA : intégré

intégré Traduction : en temps réel

en temps réel Connexion : Bluetooth et Wi-Fi

Bluetooth et Wi-Fi Synchronisation : application dédiée

application dédiée Batterie : 260 mAh

260 mAh Recharge : rapide

rapide Verres : UV400, anti-rayures, anti-reflets

UV400, anti-rayures, anti-reflets Coloris : Noir et Blanc

Noir et Blanc Prix : 114,90 € (99,99 € jusqu’au 31 juillet 2026)

En résumé

Les lunettes connectées Save marquent l’arrivée de Save sur le marché des accessoires connectés. Elles réunissent intelligence artificielle, traduction instantanée, photo, vidéo et audio Bluetooth dans une monture légère de 43 grammes. Avec un prix de lancement inférieur à 100 euros, elles visent les utilisateurs souhaitant découvrir les usages des lunettes connectées à un tarif accessible.

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