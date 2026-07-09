Recharge sans fil Qi2 : pourquoi la nouvelle génération de charge par induction change enfin la donne pour les smartphones

La recharge sans fil n’est plus une simple technologie de confort. Après plusieurs années d’évolution, la norme Qi2 marque une véritable étape dans la démocratisation de la charge par induction en améliorant à la fois les performances, l’efficacité énergétique et la simplicité d’utilisation. Désormais adoptée par un nombre croissant de smartphones et d’accessoires, elle pourrait bien devenir le nouveau standard des appareils mobiles.

Développée par le Wireless Power Consortium (WPC), la norme Qi a considérablement évolué depuis son lancement en 2008. Longtemps limitée à des puissances modestes et à un positionnement parfois capricieux sur les chargeurs, elle profite aujourd’hui d’une importante mise à jour grâce à Qi2. Inspirée de la technologie MagSafe d’Apple, cette nouvelle génération ambitionne d’offrir une expérience universelle et plus efficace.

De la norme Qi à Qi2 : plus de quinze ans d’évolution

Lorsque la première version de Qi est apparue, son objectif était simple : permettre de recharger un smartphone sans brancher de câble. La technologie repose sur le principe de l’induction électromagnétique. Une bobine intégrée dans le chargeur crée un champ magnétique qui transmet l’énergie à une seconde bobine située dans le téléphone.

Les premiers chargeurs ne délivraient que 5 W, un débit largement suffisant à l’époque, mais devenu rapidement limité avec l’augmentation des capacités de batterie.

A relire :

Au fil des années, plusieurs évolutions ont permis d’atteindre 7,5 W, 10 W puis 15 W sur de nombreux smartphones compatibles. Malgré ces progrès, un problème persistait : le téléphone devait être parfaitement centré sur le chargeur. Le moindre décalage réduisait fortement la vitesse de charge et augmentait la chauffe.

C’est précisément ce que Qi2 vient corriger.

Qi2 : l’arrivée des aimants change tout.

La principale innovation de Qi2 repose sur le Magnetic Power Profile (MPP).

Concrètement, un anneau d’aimants intégré au smartphone ou à sa coque vient automatiquement aligner les deux bobines de recharge. Ce principe est directement inspiré du système MagSafe introduit par Apple en 2020, mais il devient désormais une norme ouverte accessible à tous les constructeurs.

Les bénéfices sont nombreux :

meilleur alignement ;

réduction des pertes d’énergie ;

moins de chauffe ;

meilleure stabilité pendant la recharge ;

accessoires magnétiques universels.

Cette amélioration paraît simple, mais elle transforme réellement l’expérience utilisateur au quotidien.

Quelle puissance offre la recharge Qi2 ?

La première version officielle de Qi2 prend en charge une puissance maximale de 25 W.

Sur le papier, cela peut sembler inférieur aux charges filaires de 45, 65 voire 120 W proposées par certains fabricants. Pourtant, la recharge sans fil répond à un usage différent.

Aujourd’hui, la majorité des utilisateurs utilisent la recharge par induction :

pendant la nuit ;

au bureau ;

dans une voiture ;

sur une table de chevet ;

via un support magnétique.

Le fait que le smartphone soit parfaitement positionné permet d’exploiter les 25 W de manière beaucoup plus constante que les anciennes générations Qi.

Le WPC travaille également sur une évolution de la norme capable de supporter des puissances supérieures, jusqu’à 45 W et davantage selon les futurs profils certifiés. L’objectif est de rapprocher progressivement les performances de la recharge filaire tout en conservant un excellent rendement énergétique.

Quels smartphones sont compatibles avec Qi2 ?

L’adoption de Qi2 s’accélère depuis 2024.

Chez Apple, tous les iPhone à partir de l’iPhone 12 disposent déjà du système magnétique MagSafe qui a largement inspiré Qi2.

Du côté d’Android, plusieurs fabricants ont commencé à intégrer officiellement la nouvelle norme.

On retrouve notamment :

Samsung Galaxy S25 ;

Samsung Galaxy S25+ ;

Samsung Galaxy S25 Ultra (compatibilité Qi2 Ready avec certains accessoires) ;

HMD Skyline ;

certains futurs smartphones Motorola ;

plusieurs modèles attendus chez Honor, Xiaomi ou Oppo.

De nombreux smartphones compatibles Qi classiques peuvent également profiter des accessoires Qi2 grâce à une simple coque magnétique intégrant un anneau d’aimants.

Les accessoires profitent pleinement de Qi2

L’un des principaux intérêts de Qi2 est la création d’un véritable écosystème.

Les fabricants proposent désormais de nombreux accessoires compatibles :

Les batteries magnétiques

Les batteries externes viennent se fixer directement au dos du téléphone.

Elles permettent de recharger un smartphone en déplacement sans câble.

Parmi les modèles populaires figurent ceux de :

Les coques magnétiques

Même un smartphone ne disposant pas d’aimants intégrés peut profiter de Qi2 grâce à une coque compatible.

Spigen, ESR, Ringke, Mous, Pitaka ou encore UAG proposent aujourd’hui de nombreuses références.

Les supports de voiture

Les supports magnétiques gagnent eux aussi en intérêt.

Le téléphone reste parfaitement maintenu tout en se rechargeant automatiquement dès qu’il est posé sur son support.

Cette solution devient particulièrement pratique pour Android Auto et Apple CarPlay.

Les stations de charge 3-en-1

Autre évolution majeure : les stations capables de recharger simultanément :

un smartphone ;

une montre connectée ;

des écouteurs sans fil.

Belkin, Anker, UGREEN ou encore Satechi proposent déjà plusieurs modèles certifiés.

Une technologie plus efficace mais pas encore destinée à remplacer le câble

Malgré ses progrès, Qi2 ne remplace pas totalement la recharge filaire.

Les constructeurs continuent de proposer des charges USB-C beaucoup plus rapides, capables de dépasser 100 W sur certains modèles Android.

En revanche, pour une recharge quotidienne, Qi2 présente plusieurs avantages :

moins d’usure du connecteur USB ;

utilisation plus simple ;

recharge automatique ;

meilleure compatibilité entre les accessoires ;

expérience utilisateur plus fluide.

À terme, la généralisation des accessoires magnétiques pourrait également favoriser le développement de nouveaux usages, notamment dans l’automobile, les bureaux connectés ou les objets domotiques.

Pourquoi Qi2 pourrait devenir le nouveau standard

L’adoption d’une norme commune représente un avantage considérable. Jusqu’à présent, chaque constructeur développait son propre système de recharge rapide sans fil, souvent incompatible avec celui de ses concurrents.

Avec Qi2, les fabricants disposent enfin d’une base technique commune qui facilite le développement d’accessoires universels.

Cette harmonisation devrait également accélérer la baisse des prix des chargeurs, batteries et supports compatibles.

Ce qu’il faut retenir

La norme Qi2 constitue la plus importante évolution de la recharge sans fil depuis l’apparition de Qi.

Grâce à l’intégration d’un système d’alignement magnétique, elle améliore le rendement énergétique, réduit les pertes et facilite l’utilisation quotidienne.

Les premiers smartphones Android compatibles arrivent progressivement tandis qu’Apple profite déjà de cette philosophie avec MagSafe.

À mesure que davantage de constructeurs adopteront Qi2, un véritable écosystème universel d’accessoires devrait voir le jour.

Positionnement sur le marché

Qi2 s’adresse aussi bien aux smartphones haut de gamme qu’aux modèles de milieu de gamme. Son objectif est de devenir le standard universel de la recharge sans fil, indépendamment du constructeur.

Face aux solutions propriétaires développées par Xiaomi, Oppo, OnePlus, Huawei ou Vivo, Qi2 mise sur la compatibilité entre les marques plutôt que sur la recherche de records de puissance. Cette approche favorise un vaste choix d’accessoires et simplifie l’expérience utilisateur.

FAQ : Recharge sans fil Qi2

Quelle est la différence entre Qi et Qi2 ?

Qi2 ajoute un système d’alignement magnétique qui améliore l’efficacité de la recharge et assure un positionnement optimal du smartphone.

Quelle est la puissance maximale de Qi2 ?

La première génération prend officiellement en charge une puissance de 25 W. Des évolutions vers 45 W sont déjà prévues par le Wireless Power Consortium.

Un smartphone Qi est-il compatible avec un chargeur Qi2 ?

Oui. Les anciens appareils Qi peuvent être rechargés sur un chargeur Qi2, mais ils ne profitent pas forcément de l’alignement magnétique sans coque adaptée.

Faut-il une coque spécifique ?

Pour les smartphones dépourvus d’aimants intégrés, une coque compatible Qi2 ou MagSafe permet de profiter pleinement des accessoires magnétiques.

Qi2 chauffe-t-il moins ?

Oui. L’alignement précis des bobines réduit les pertes d’énergie et limite la production de chaleur par rapport aux anciens chargeurs Qi mal positionnés.

Récapitulatif technique

Norme : Qi2 (Wireless Power Consortium)

Technologie : induction magnétique avec Magnetic Power Profile

Puissance actuelle : jusqu’à 25 W

Évolutions attendues : profils supérieurs jusqu’à 45 W et davantage

Compatibilité : smartphones Qi2, Qi, MagSafe et accessoires certifiés

Accessoires : batteries magnétiques, supports voiture, stations 3-en-1, coques compatibles

Avantages : meilleur alignement, rendement accru, moins de chauffe, compatibilité universelle

Limites : recharge plus lente que les meilleures solutions filaires

Public cible : utilisateurs souhaitant une recharge simple, pratique et universelle

En résumé

Qi2 apporte enfin une véritable évolution à la recharge sans fil grâce à l’intégration d’aimants qui optimisent l’alignement entre le smartphone et le chargeur. La technologie améliore le rendement énergétique, limite la chauffe et favorise l’émergence d’un vaste écosystème d’accessoires compatibles. Sans remplacer la recharge filaire ultra-rapide, elle s’impose comme la solution la plus pratique pour un usage quotidien.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

