Status Pro X GoldenSound Edition : Status Audio lance des écouteurs sans fil haut de gamme conçus avec GoldenSound

Status Audio enrichit sa gamme d’écouteurs true wireless avec une édition spéciale développée en collaboration avec Cameron Oatley, plus connu sous le nom de GoldenSound. Baptisés Status Pro X GoldenSound Edition, ces nouveaux écouteurs reprennent la plateforme technique des récents Pro X tout en bénéficiant d’un réglage acoustique spécifique destiné aux audiophiles. L’objectif est de proposer une restitution sonore fidèle, équilibrée et adaptée aux utilisateurs les plus exigeants.

Fondée à New York, Status Audio poursuit sa stratégie de développement sur le segment de l’audio premium. La marque étoffe progressivement son catalogue avec des produits misant sur une architecture acoustique avancée et des technologies récentes, tout en cherchant à séduire aussi bien les amateurs de musique que les passionnés de haute fidélité.

Status Audio mise sur l’expertise de GoldenSound

Cette édition spéciale est le fruit d’une collaboration avec Cameron Oatley, ingénieur audio et créateur de contenu reconnu sous le nom de GoldenSound. Réputé pour ses analyses techniques et ses mesures acoustiques, il a développé un profil sonore spécifique destiné à exploiter pleinement les capacités matérielles des Pro X.

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Le réglage privilégie la transparence, l’équilibre tonal ainsi qu’une scène sonore précise. Selon Status Audio, cette approche permet de rapprocher les Status Pro X GoldenSound Edition du comportement d’un véritable moniteur intra-auriculaire (IEM), tout en conservant les avantages d’écouteurs totalement sans fil.

Une architecture hybride à trois transducteurs

Les Status Pro X GoldenSound Edition conservent l’architecture Hybrid Triple Driver Acoustic System inaugurée sur les Pro X.

Chaque écouteur intègre :

un haut-parleur dynamique de 12 mm ;

deux transducteurs à armature équilibrée Knowles.

Cette conception reste relativement rare sur le marché des écouteurs true wireless, où la majorité des modèles utilisent un seul transducteur dynamique.

Un nouveau design plus compact et plus élégant

Cette édition inaugure également une nouvelle finition Gold & Black avec un châssis métallisé noir et doré.

Au-delà de son aspect esthétique, le constructeur annonce un format revu. Les écouteurs sont environ 21 % plus compacts que les générations précédentes afin d’offrir une meilleure intégration dans l’oreille et un port plus discret.

Cette réduction de taille vise également à améliorer le confort lors d’une utilisation prolongée.

Audio haute résolution et technologies de dernière génération

Les Status Pro X GoldenSound Edition intègrent les principales technologies audio attendues sur le segment premium.

Ils bénéficient notamment de la certification Hi-Res Audio délivrée par la Japan Audio Society et prennent en charge les codecs LDAC ainsi que LC3, permettant une transmission audio de meilleure qualité avec les appareils compatibles.

La connectivité repose sur le Bluetooth 5.3 avec :

LE Audio ;

Auracast ;

connexion multipoint pour plusieurs appareils.

L’ensemble garantit une compatibilité avec les usages actuels tout en préparant les futures évolutions du Bluetooth audio.

Réduction de bruit active et appels améliorés

Comme la version standard des Pro X, cette édition spéciale embarque une réduction de bruit hybride (Hybrid ANC).

Les utilisateurs disposent également d’un mode Transparence ajustable permettant de rester attentif à l’environnement sans retirer les écouteurs.

Pour les appels, Status Audio intègre la technologie Voiceloom AI Speech Enhancement. Celle-ci exploite trois microphones associés à un système de beamforming afin d’atténuer les bruits ambiants et d’améliorer la clarté de la voix.

Prix et disponibilité des Status Pro X GoldenSound Edition

Les Status Pro X GoldenSound Edition sont proposés au tarif public de 279 dollars.

Les précommandes sont déjà ouvertes tandis que les premières livraisons sont attendues au début du mois de septembre 2026.

Avec cette collaboration, Status Audio cherche à séduire un public audiophile souhaitant bénéficier d’une restitution sonore travaillée sans renoncer aux fonctionnalités modernes des écouteurs true wireless.

Ce qu’il faut retenir

Les Status Pro X GoldenSound Edition associent la plateforme technique des Pro X à un réglage acoustique signé GoldenSound.

Leur architecture hybride à trois transducteurs vise une restitution sonore plus fidèle et plus équilibrée.

Ils prennent en charge le Hi-Res Audio, les codecs LDAC et LC3, ainsi que les dernières normes Bluetooth.

Cette édition spéciale cible principalement les utilisateurs recherchant une expérience d’écoute proche des moniteurs intra-auriculaires professionnels.

Positionnement sur le marché

Avec les Status Pro X GoldenSound Edition, Status Audio se positionne sur le segment des écouteurs true wireless premium.

Le modèle vient concurrencer les références audiophiles du marché en misant sur une architecture hybride, un réglage sonore personnalisé et des technologies récentes de connectivité. Il s’adresse avant tout aux passionnés de musique, aux créateurs de contenu et aux utilisateurs souhaitant privilégier la qualité sonore sans abandonner les fonctions modernes comme la réduction de bruit active ou la connexion multipoint.

FAQ : Status Pro X GoldenSound Edition

Quelle est la particularité des Status Pro X GoldenSound Edition ?

Ils bénéficient d’un réglage acoustique réalisé par Cameron Oatley (GoldenSound), avec un accent mis sur la neutralité, la transparence et la précision de la scène sonore.

Combien de haut-parleurs équipent les écouteurs ?

Chaque écouteur embarque un haut-parleur dynamique de 12 mm ainsi que deux transducteurs à armature équilibrée Knowles.

Les écouteurs sont-ils compatibles Hi-Res Audio ?

Oui. Ils disposent de la certification Hi-Res Audio et prennent en charge les codecs LDAC et LC3 sur les appareils compatibles.

Quel est le prix des Status Pro X GoldenSound Edition ?

Le tarif annoncé est de 279 dollars hors taxes selon les marchés.

Quand seront-ils disponibles ?

Les précommandes sont ouvertes et les premières expéditions sont prévues pour début septembre 2026.

Récapitulatif technique

Produit : Status Pro X GoldenSound Edition

Status Pro X GoldenSound Edition Architecture audio : Triple Driver hybride

Triple Driver hybride Transducteurs : 1 dynamique 12 mm + 2 Balanced Armature Knowles

1 dynamique 12 mm + 2 Balanced Armature Knowles Audio : Hi-Res Audio

Hi-Res Audio Codecs : LDAC, LC3

LDAC, LC3 Bluetooth : 5.3

5.3 Connectivité : LE Audio, Auracast, Multipoint

LE Audio, Auracast, Multipoint Réduction de bruit : Hybrid ANC

Hybrid ANC Microphones : Triple microphone avec Voiceloom AI

Triple microphone avec Voiceloom AI Coloris : Gold & Black

Gold & Black Prix : 279 $

279 $ Disponibilité : Début septembre 2026

En résumé

Les Status Pro X GoldenSound Edition reprennent la base technique des Pro X tout en ajoutant un réglage acoustique signé GoldenSound. Leur architecture hybride à trois transducteurs, leur compatibilité Hi-Res Audio et leurs fonctions Bluetooth avancées les positionnent sur le segment des écouteurs true wireless premium destinés aux amateurs de restitution sonore fidèle.

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