Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige : la nouvelle brosse à dents électrique mise sur l’intelligence artificielle embarquée

La Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige nouvelle génération marque une évolution importante dans l’univers des soins bucco-dentaires connectés. Avec l’intégration d’une intelligence artificielle directement dans son manche, cette nouvelle brosse à dents électrique guide l’utilisateur en temps réel afin d’améliorer la qualité du brossage. Philips mise ainsi sur une approche plus personnalisée de l’hygiène bucco-dentaire, combinant capteurs intelligents, cartographie buccale et technologies soniques.

Philips poursuit depuis plus de trente ans le développement de sa gamme Sonicare, reconnue pour ses brosses à dents soniques destinées au grand public. Avec cette nouvelle génération de la DiamondClean 9900 Prestige, le fabricant étoffe son catalogue premium en intégrant davantage d’intelligence embarquée afin d’accompagner les utilisateurs dans leurs habitudes quotidiennes.

Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige inaugure un guidage intelligent en temps réel

La principale nouveauté de la Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige réside dans son système de guidage assisté par intelligence artificielle. Contrairement aux précédentes générations qui s’appuyaient principalement sur une application mobile, cette version intègre directement les fonctions d’analyse au sein de la brosse.

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Un anneau lumineux informe immédiatement l’utilisateur sur la qualité de son brossage. Celui-ci indique si la pression exercée est adaptée, si les mouvements sont correctement réalisés et si toutes les zones de la bouche ont été couvertes.

Cette assistance en temps réel vise à limiter les oublis et à rendre le brossage plus homogène, sans nécessiter une consultation permanente d’un smartphone.

Une cartographie buccale directement intégrée au manche

Autre évolution majeure, la fonction Mouth Map permet de visualiser la progression du brossage grâce à une cartographie découpée en douze zones.

La Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige suit en permanence la position de la tête de brosse et affiche les secteurs déjà nettoyés. Les utilisateurs peuvent ainsi identifier immédiatement les zones oubliées avant la fin des deux minutes de brossage recommandées.

Cette approche apporte une assistance concrète aux personnes qui souhaitent améliorer leur routine quotidienne ou optimiser leur nettoyage.

Des capteurs intelligents pour protéger les gencives

Philips conserve également sa technologie SenseIQ, désormais enrichie.

Les capteurs analysent plusieurs centaines de fois par seconde la pression exercée sur les dents et les gencives. Si celle-ci devient excessive, la Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige adapte automatiquement son intensité afin de préserver les tissus gingivaux.

Selon le constructeur, cette technologie permet d’obtenir un nettoyage efficace tout en réduisant les risques liés à un brossage trop énergique.

L’utilisateur dispose également de huit modes de nettoyage, de trois niveaux d’intensité et de différents retours lumineux afin d’adapter la brosse à ses préférences.

Une technologie sonique toujours au cœur du nettoyage

Au-delà de l’intelligence artificielle, Philips continue de s’appuyer sur sa technologie Sonicare Fluid Action.

Les vibrations haute fréquence génèrent des mouvements de fluide entre les dents et le long des gencives afin de compléter l’action mécanique des brins.

Le constructeur annonce que la Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige peut éliminer jusqu’à 20 fois plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle et contribuer à obtenir des gencives jusqu’à 15 fois plus saines, selon les données communiquées par Philips.

La transmission Sonicare de nouvelle génération permet également de réduire le niveau sonore tout en conservant un nettoyage performant, y compris dans les zones difficiles d’accès.

Une conception pensée pour la durabilité

Cette nouvelle génération ne se limite pas à l’électronique embarquée.

Philips indique avoir revu l’architecture interne afin de faciliter le remplacement de la batterie et d’améliorer la réparabilité du produit.

L’emballage utilise principalement du papier tandis que les têtes de brosse Sonicare sont désormais composées à environ 70 % de plastique biosourcé.

La brosse est proposée en trois finitions premium :

Bleu Tempête

Noir Quartz

Blanc Argenté

Elle est livrée avec un socle de recharge ainsi qu’une housse de transport rechargeable.

Une santé bucco-dentaire de plus en plus connectée

Avec cette nouvelle génération, Philips cherche à rendre le brossage plus compréhensible pour les utilisateurs.

Selon les données citées par l’entreprise, près de 37 % des personnes s’interrogent sur la qualité réelle de leur brossage entre deux visites chez le dentiste.

L’objectif de la Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige est donc de transformer des données invisibles — pression, couverture, mouvements — en indications simples et immédiatement exploitables.

Cette évolution illustre une tendance plus large dans les objets connectés dédiés à la santé, où l’intelligence artificielle intervient désormais directement dans les appareils du quotidien.

Ce qu’il faut retenir

La Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige inaugure une intelligence artificielle directement intégrée dans une brosse à dents électrique.

Son système de cartographie buccale permet de visualiser les zones déjà nettoyées en temps réel.

Les capteurs SenseIQ ajustent automatiquement l’intensité lorsque la pression devient trop importante.

Philips annonce jusqu’à 20 fois plus de plaque éliminée et des gencives jusqu’à 15 fois plus saines par rapport à une brosse manuelle.

Positionnement sur le marché

La Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige se positionne sur le segment premium des brosses à dents électriques connectées.

Elle vient concurrencer les modèles haut de gamme intégrant des fonctions de suivi intelligent, tout en misant sur une intelligence artificielle directement embarquée dans le manche plutôt que sur une simple analyse via application mobile.

Ce modèle s’adresse aux utilisateurs recherchant un accompagnement personnalisé ainsi qu’aux personnes souhaitant optimiser leur routine d’hygiène bucco-dentaire.

FAQ : Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige

Quelle est la principale nouveauté de la Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige ?

Elle intègre une intelligence artificielle embarquée capable d’analyser le brossage en temps réel sans dépendre uniquement d’une application mobile.

Combien de modes de brossage sont disponibles ?

La brosse propose huit modes de nettoyage associés à trois niveaux d’intensité.

La brosse protège-t-elle les gencives ?

Oui. Les capteurs SenseIQ détectent une pression excessive et ajustent automatiquement la puissance du brossage.

Quels sont les bénéfices annoncés par Philips ?

Le constructeur annonce jusqu’à 20 fois plus de plaque éliminée et des gencives jusqu’à 15 fois plus saines par rapport à une brosse à dents manuelle.

La batterie est-elle remplaçable ?

Philips indique avoir conçu cette nouvelle génération afin de faciliter le remplacement de la batterie et la réparabilité du produit.

Récapitulatif technique

Produit : Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige nouvelle génération

Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige nouvelle génération Technologie : intelligence artificielle embarquée

intelligence artificielle embarquée Cartographie buccale : Mouth Map en 12 zones

Mouth Map en 12 zones Capteurs : SenseIQ avec détection de pression

SenseIQ avec détection de pression Modes de brossage : 8

8 Niveaux d’intensité : 3

3 Nettoyage : technologie Sonicare Fluid Action

technologie Sonicare Fluid Action Coloris : Bleu Tempête, Noir Quartz, Blanc Argenté

Bleu Tempête, Noir Quartz, Blanc Argenté Conception : batterie plus facilement remplaçable, emballage papier, têtes de brosse composées à 70 % de plastique biosourcé

En résumé

La Philips Sonicare DiamondClean 9900 Prestige introduit une intelligence artificielle directement intégrée à la brosse pour guider le brossage en temps réel. Sa cartographie buccale, ses capteurs SenseIQ et sa technologie sonique visent à améliorer la précision du nettoyage. Philips renforce ainsi son offre premium dédiée aux soins bucco-dentaires connectés.

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