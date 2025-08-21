Asus ROG Xbox Ally & Ally X : deux nouvelles consoles portables pour jouer partout

Asus continue de faire parler de lui dans le monde du gaming. À l’occasion de la Gamescom 2025, la marque a levé le voile sur deux nouvelles consoles portables : la ROG Xbox Ally et sa grande sœur, la ROG Xbox Ally X. Deux modèles pensés pour jouer à ses jeux PC préférés, où que l’on soit.

Asus, et plus précisément sa division Republic of Gamers (ROG), s’est imposée ces dernières années comme un acteur incontournable dans le domaine du matériel de jeu. Ordinateurs, périphériques, accessoires… ROG élargit encore son offre en se lançant sérieusement dans le domaine des consoles portables avec deux modèles complets et bien équipés.

Asus ROG Xbox Ally & Ally X, Deux consoles, deux approches

La ROG Xbox Ally, c’est le modèle de base : elle permet de faire tourner les jeux PC dans de bonnes conditions, avec une belle fluidité et une autonomie correcte. De son côté, la ROG Xbox Ally X mise sur la puissance : plus de mémoire, plus de batterie, des performances boostées… Elle s’adresse aux joueurs les plus exigeants.

Mais dans les deux cas, Asus mise sur une recette simple : proposer une expérience PC complète, avec une compatibilité totale avec les jeux Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, etc.

Un design pensé pour le jeu nomade

Les deux consoles adoptent un format pratique, qui rappelle celui d’une manette avec un écran intégré. Elles tournent sous Windows, ce qui signifie que vous pouvez lancer vos jeux, vos applis ou même naviguer sur internet comme sur un vrai PC.

Elles sont aussi conçues pour s’adapter à toutes les situations : dans le train, dans le canapé, à l’hôtel, ou même sur une pause déjeuner. Bref, le jeu vidéo devient vraiment mobile, sans compromis.

Un vrai coup de pouce à la fluidité

Un des points forts de ces nouvelles consoles : elles peuvent précharger les shaders des jeux pendant le téléchargement. En clair, les jeux compatibles se lancent beaucoup plus vite et consomment moins d’énergie dès le premier lancement. De quoi gagner du temps et préserver la batterie.

Asus et Xbox ont aussi travaillé main dans la main pour rendre des milliers de jeux PC compatibles dès le lancement. Certains seront même spécialement optimisés pour le jeu portable.

Une touche d’intelligence artificielle

La version X de la console embarque une puce spéciale dédiée à l’intelligence artificielle. Cela permet notamment de créer des clips automatiques de vos meilleurs moments de jeu, ou encore de rendre les jeux plus beaux même quand ils tournent à basse résolution.

C’est une façon intelligente de booster la qualité sans forcément demander plus de ressources. Et pour les créateurs de contenu, c’est aussi une manière simple de capturer et partager ses exploits.

Récapitulatif technique (en version allégée)

ROG Xbox Ally :

Compatible avec les jeux PC

16 Go de mémoire vive

512 Go de stockage

Autonomie correcte grâce à une batterie de 60 Wh

ROG Xbox Ally X :

Plus puissante (meilleur processeur, plus de mémoire)

24 Go de RAM, 1 To de stockage

Batterie de 80 Wh pour jouer encore plus longtemps

Fonctions intelligentes avec IA intégrée

Ce qu’il faut retenir

📅 Disponibles dès le 16 octobre 2025 dans plus de 30 pays, les ROG Ally et Ally X marquent une nouvelle étape dans le jeu portable.

🎮 Elles seront en démonstration à la Gamescom 2025, avec la présence exceptionnelle des acteurs Ned Luke et Shawn Fonteno (connus pour leurs rôles dans GTA V).

🕹️ Si vous rêvez de jouer à vos jeux PC préférés sans rester collé à un bureau, Asus vient peut-être de lancer les consoles qu’il vous faut.

