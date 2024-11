Cisco lance ses nouveaux points d’accès Wi-Fi 7 optimisés par IA

Cisco a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de points d’accès Wi-Fi 7, intégrant des technologies d’optimisation de performances basées sur l’intelligence artificielle et une fonctionnalité de configuration autonome. Ces avancées sont conçues pour répondre aux exigences modernes en matière de connectivité et de sécurité, dans divers environnements professionnels et publics.

Cisco et ses points d’accès Wi-Fi 7 : vers une connexion optimisée

La nouvelle génération de points d’accès Wi-Fi 7 de Cisco est conçue pour améliorer la qualité et la couverture du réseau tout en étant plus facile à déployer et à configurer. L’optimisation réseau automatique repose sur des systèmes d’intelligence artificielle capables d’ajuster les paramètres en temps réel pour assurer des performances optimales.

IA intégrée pour une amélioration continue des performances réseau

Les points d’accès Wi-Fi 7 de Cisco incluent une optimisation de la connectivité pilotée par IA, ce qui permet un ajustement automatique des conditions réseau en fonction de l’utilisation et des besoins en temps réel. Grâce à ces réglages continus, les points d’accès offrent une connectivité stable, même en cas de forte demande, en adaptant les flux de données pour éviter la congestion.

Configuration automatique pour une gestion simplifiée

Avec la configuration autonome, Cisco rend le déploiement de ses points d’accès plus accessible aux gestionnaires de réseau. Cette fonctionnalité permet aux points d’accès de s’adapter aux paramètres de l’infrastructure existante sans nécessiter d’interventions manuelles complexes. Cela s’avère particulièrement avantageux pour les installations de grande envergure nécessitant des centaines de points d’accès.

Renforcement de la sécurité pour une protection réseau accrue

Les nouveaux points d’accès Wi-Fi 7 de Cisco sont équipés de protocoles de sécurité intégrés pour assurer la protection des données circulant sur le réseau. Cisco met ainsi l’accent sur une connectivité non seulement performante, mais également sécurisée, pour répondre aux exigences de confidentialité dans les environnements de travail.

Polyvalence des applications et compatibilité étendue

Conçus pour une grande variété d’applications, les points d’accès Wi-Fi 7 de Cisco s’adaptent facilement aux environnements divers, qu’il s’agisse de bureaux, d’établissements éducatifs, de structures de santé ou de lieux publics. Grâce à leur capacité élevée en bande passante, ces équipements supportent de nombreux appareils connectés, facilitant le déploiement d’applications telles que l’IoT, les systèmes de visioconférence et d’autres services gourmands en ressources.

Récapitulatif technique

Norme : Wi-Fi 7

: Wi-Fi 7 Optimisation : IA native

: IA native Configuration : Autonome, auto-configurable

: Autonome, auto-configurable Sécurité : Protocoles de sécurité intégrés

: Protocoles de sécurité intégrés Applications : Compatible pour entreprises, éducation, santé, espaces publics

: Compatible pour entreprises, éducation, santé, espaces publics Capacité : Large bande passante, prise en charge de plusieurs appareils

