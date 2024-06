MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite : MEDION lance sa nouvelle gamme de PC portable avec processeur Qualcomm® Snapdragon® X Elite

Le MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite fait son entrée dans le monde des PC portables, offrant une combinaison unique de productivité et de créativité dans un châssis en aluminium de 14 pouces.

MEDION est une marque qui est souvent assimilée à la chaine de magasin Aldi. Et pour cause, la marque est fréquemment présente dans les rayons high-tech du magasin. cette fois élargit son offre avec ce nouveau modèle qui s’inscrit dans la nouvelle gamme SPRCHRDG.

MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite : Un concentré de technologies modernes

Le MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes. La pièce maîtresse de cet appareil est le processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, doté de 12 cœurs, et accompagné d’un GPU Adreno et d’un NPU Hexagon pour les tâches d’intelligence artificielle. Conçu pour offrir une efficacité énergétique maximale et une performance optimale, ce processeur améliore la gestion des données et réduit la consommation d’énergie ainsi que la production de chaleur, rendant l’ordinateur plus silencieux.

Un Écran Haute Résolution pour une Expérience Visuelle Supérieure

L’écran 14 pouces du MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite ne se contente pas de présenter des images claires et détaillées. Avec une résolution WQXGA+ de 2880×1800 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il couvre 100% de la gamme de couleurs sRGB, offrant ainsi des couleurs vives et précises. Cet écran est idéal pour les créatifs qui nécessitent une haute fidélité des couleurs pour leurs projets.

Une Autonomie Impressionnante grâce à l’Intelligence Artificielle

La batterie de 65Wh du MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite promet jusqu’à 18 heures d’autonomie. Cette performance est rendue possible grâce aux algorithmes de gestion de l’énergie optimisés par l’IA, qui ajustent la consommation d’énergie en fonction du comportement de l’utilisateur. Ainsi, l’utilisateur peut bénéficier d’une utilisation prolongée sans avoir à se soucier de recharger fréquemment l’appareil.

Des Fonctions de Sécurité Avancées pour Protéger vos Données

Le MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite met un accent particulier sur la sécurité des données. En plus de traiter et stocker localement les données sensibles, l’appareil offre des alertes en cas de tentatives de connexion inhabituelles, des mises à jour de sécurité automatiques et un contrôle indépendant de l’intégrité des données. Il est également équipé de Windows Hello pour un déverrouillage rapide et sécurisé grâce à un capteur d’empreintes digitales, ainsi que d’un bouton de mode de confidentialité qui désactive la caméra et le microphone.

Disponibilité et Prix

Le MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite sera disponible cet été en deux configurations :

SSD de 1To et 32Go de RAM LPDDR5x au prix de 1299€.

SSD de 512Go et 16Go de RAM LPDDR5x au prix de 1199€.

Récapitulatif Technique