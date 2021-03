Quelle sonnette connectée choisir pour sa maison en 2021 ?

La sonnette connectée offre de nombreux avantages. Possibilité de répondre quand on est au bureau et pas à la maison, depuis son fauteuil… Permettre au livreur de déposer un colis dans la maison. Mais laquelle choisir ? On vous aide à choisir ! Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, voyons d’abord ce que c’est qu’une sonnette connectée.

Une sonnette connectée, c’est quoi ?

C’est en quelque sorte la descendante de l’interphone vidéo. Située à l’entrée de la maison, la sonnette connectée se compose généralement d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur. Par rapport à l’interphone vidéo classique, elle a l’avantage de bénéficier d’une connexion internet.

Lorsqu’une personne va sonner à votre porte, vous allez recevoir instantanément une notification sur votre smartphone. Il vous est possible de converser en Visio avec votre visiteur et lui ouvrir la porte (ou non), même si vous vous trouvez à des milliers de kilomètres de chez vous.

D’une manière générale, ce dispositif se connecte au réseau WiFi de votre domicile pour fonctionner. Dès qu’un visiteur appuie sur le bouton de la sonnette, vous allez recevoir sa photo sur votre smartphone. Les modèles les plus sophistiqués peuvent être équipés de détecteur de mouvements.

Les meilleures sonnettes connectées en 2021

Avec les nombreux modèles et marques de sonnettes connectées disponibles sur le marché, il n’est pas toujours facile de trouver le bon article. Pour vous éviter de perdre du temps à trop chercher sur la toile, nous avons pris soin de sélectionner pour vous les meilleures sonnettes connectées en 2021.

Philips WelcomeEye Link

Conçu par la célèbre marque Philips, le WelcomeEye Link deviendra vite votre nouveau portier personnel. Très innovant, ce dispositif vous donne la possibilité de voir les personnes qui sonnent à votre porte, même si vous n’êtes pas à la maison. Il est même capable d’ouvrir la gâche électrique du portillon de votre domicile.

Très pratique, ce modèle a été pourvu d’une batterie rechargeable d’une autonomie de 8 mois. Il utilise la technologie WiFi 2.4 GHz pour pouvoir se connecter avec vos appareils mobiles. Grâce à sa vision nocturne, il vous est possible de voir le visage de votre visiteur, même s’il fait sombre. En plus, il est capable de vous montrer une image en full HD (1920 x 1080p).

Retrouver notre test : Test: Philips WelcomeEye link, votre portier personnel.

RemoBell Wireless Wi-Fi Video

Cette sonnette connectée de chez Olive & dove a été spécialement pensée pour vous permettre de surveiller ce qui se passe aux alentours de votre maison. Il se pourrait effectivement qu’une personne mal intentionnée sonne à votre porte. S’il remarque qu’il n’y a personne chez vous, il pourrait être tenté de cambrioler votre maison.

Grâce à RemoBell, vous pourrez voir à tout moment qui sonne à votre porte, même si vous n’êtes pas à la maison. Vous pourrez parler en Visio à votre visiteur avec une résolution HD (1280 x 720p) où que vous soyez. Pour une utilisation optimale, cet appareil vous sera livré avec 6 piles AA rechargeables, un support mural, une vis antivol, etc.

Retrouver notre test : Test : RemoBell Wireless Wi-Fi Video.

Ring Video Doorbell 2

Cette sonnette connectée a été conçue par Ring, une entreprise spécialisée dans la sécurisation connectée des maisons. Pourvu d’une caméra, cet appareil a été spécialement pensé pour vous permettre de sécuriser au maximum votre habitation. Grâce à la fonction vue en direct et au détecteur de mouvement, vous pourrez voir qui est en train de s’approcher de la porte de votre maison.

En plus, son objectif vous permettra de visualiser les alentours de votre maison avec une résolution HD de très bonne qualité. Lorsqu’un individu sonne à votre porte, vous recevrez immédiatement une notification sur votre smartphone. Vous pourrez discuter avec la personne comme pour un appel téléphonique via le haut-parleur de la sonnette.

Retrouver notre test :Test : Ring Video Doorbell 2.