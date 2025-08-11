Le Wi-Fi 7, moteur de croissance pour les équipements réseaux en entreprise en 2025

Les perspectives du marché des réseaux sans fil en entreprise se dessinent avec clarté : le Wi-Fi 7 est en passe de devenir un catalyseur majeur d’expansion. Selon les prévisions du Dell’Oro Group, cette nouvelle génération va stimuler une croissance à deux chiffres du marché des réseaux locaux sans fil (WLAN) d’entreprise dès 2025.

Dans ce contexte, Dell’Oro Group, acteur de référence dans l’analyse des infrastructures réseaux, souligne que la transition vers des technologies plus performantes transforme profondément les besoins et les investissements des organisations à travers le monde.

Une croissance portée par le passage au Wi-Fi 7

Les prévisions annoncent que le Wi-Fi 7 sera adopté rapidement dans les environnements professionnels, offrant des vitesses accrues, une latence réduite et une meilleure gestion de la densité d’utilisateurs. Cette évolution répond à la demande croissante d’applications gourmandes en bande passante, comme la visioconférence 4K, les outils collaboratifs en temps réel ou l’IoT industriel.

A relire : Keenetic Titan : le routeur Wi-Fi 7 qui booste votre réseau domestique Le Wi-Fi 7, nouvelle norme sans fil aux performances hallucinantes, fait une entrée remarquée chez Keenetic avec le routeur Keenetic Titan (BE7200). Pour les foyers connectés, gamers, streamers et télétravailleurs, ce modèle…

Des besoins en infrastructure toujours plus importants

La modernisation des infrastructures WLAN ne se limite pas à remplacer les points d’accès. Les entreprises doivent également investir dans des switches plus rapides, des solutions de sécurité avancées et des outils de gestion centralisée pour accompagner cette montée en puissance du réseau.

Un marché en mutation, tiré par les usages

La généralisation du télétravail hybride, l’augmentation des objets connectés et l’intégration d’outils basés sur l’IA poussent les directions IT à revoir leur stratégie réseau. Dell’Oro Group note que cette transformation se traduit par une augmentation continue des dépenses, avec une dynamique qui devrait se maintenir au-delà de 2025.

Les fabricants étoffent leurs gammes

Face à ces tendances, les principaux constructeurs élargissent leurs catalogues pour intégrer des modèles Wi-Fi 7 dans toutes les gammes professionnelles. Les solutions s’orientent vers des architectures plus flexibles, intégrant la segmentation du trafic, la priorisation des applications critiques et l’automatisation des configurations.

Des opportunités pour les intégrateurs et prestataires

Cette transition technologique crée aussi un terrain favorable pour les intégrateurs réseau et les prestataires de services managés. La demande d’accompagnement dans le déploiement, l’optimisation et la maintenance des réseaux Wi-Fi 7 devrait connaître une progression sensible.

Récapitulatif technique

Norme concernée : IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Bande passante maximale théorique : jusqu’à 46 Gbps

Canaux : jusqu’à 320 MHz

Modulation : 4096-QAM

Latence : réduite à moins de 5 ms dans les meilleures conditions

Compatibilité : rétro-compatible avec Wi-Fi 6/6E et versions antérieures

Cibles : environnements denses, applications temps réel, IoT avancé

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

