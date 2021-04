Yubii home, la nouvelle solution domotique pour la maison ?

Yubii home est la nouvelle solution domotique proposée par la Multinationale italienne basée à Oderzo (TV) à forte vocation internationale. Spécialiste de la domotique, elle propose un nouveau hub unique.

De fait, ce nouveau hub baptisé Yubii Home est la première passerelle qui lie les technologies Nice, FIBARO et Elero. Une box domotique qui se veut la plus compatible possible en matière d’équipement domotique. En outre, elle se veut ouverte à l’intégration de dispositifs tiers grâce à sa compatibilité avec les protocoles Z-Wave® et Wi-Fi™.

En effet, pendant longtemps, la domotique semblait être quelque chose d’inaccessible pour l’utilisateur lambda. Chaque marque y allait de sa propre norme. En outre, il fallait souvent choisir une marque et y rester sous peine d’avoir une incompatibilité entre les appareils.

Désormais, la domotique st devenue bien plus simple à mettre en place. Par ailleurs, le nombre de marques connues et moins connues ne cesse de proposer leurs produits connectés dédiés à la maison.

Alors bien sûr, il y a les classiques prise connectées qui permettent de prendre le contrôle à distance. Sur ce point on pensera forcément aux Philips hue. Mais elles ne sont pas les seules. D’autres marques comme Konyks (dont nous avons déjà testé quelques produits) ou Avidsen s’engouffre dns ce marché.

On trouve aussi des particularités comme les thermostats connectés ou encore les vannes pour radiateurs connectées. Les radiateurs électriques deviennent eux aussi connectés. Il est même désormais possible d’ouvrir sa porte de garage ou le portail de sa propriété depuis son smartphone.

Il est même possible de faire des combinaisons de type, lors que le smartphone et son GPS constate qu’il arrive à proximité de la maison, les lampes extérieures de la maison s’allume et le portail s’ouvre.

Yubii Home, Compatible avec plus de 3 000 appareils.

Effectivement, avec cette nouvelle box domotique, la marque Nice veut ouvrir le monde de la domotique à tous. Ainsi, la marque annonce une compatibilité avec pas moins de 3 000 appareils d’autres marques.

Le constructeur affiche d’ailleurs sur son site des marques comme Philips, HIKVision, Sonos. Par ailleurs, la box domotique est également compatible avec le système IFTTT.

En outre, la box est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Siri. De plus, la marque annonce que sa Yubii Home peut prendre en charge une caméra IP et jusqu’à 5 dispositifs via le Cloud.

Ainsi, une fois vos appareils domotiques associés à la box, il sera possible de tous les piloter depuis votre smartphone (ou votre tablette) qui se transformera en une télécommande domotique connectée.

Le smartphone qui pilote tout.

Il sera donc possible de piloter, votre porte de garage, vos volets électriques, vos prises connectées, vos interrupteurs. La marque annonce aussi une large compatibilité avec les thermostats intelligents connectés du marché, les vannes thermostatiques ou encore les systèmes de ventilation.

L’application pourra également vous prévenir d’une intrusion via des capteurs de fenêtres ou encore les détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée. Une application qui est disponible gratuite pour tous les possesseurs de smartphones Android ou Apple.

Yubii Home, Scénario et scripting via l’application.

De plus, la marque annonce la possibilité de configurer des combinaisons d’actions et des scénarios. Ainsi, on peut imaginer que lorsque vous vous réveillez le matin, l’application allume vos lampes dans la chambre, met en route le chauffage de la salle de bain et la machine à café de la cuisine.

Par ailleurs, sur ce segment, on vous rappelle que cette box domotique est compatible avec les services IFTTT. Pour ceux qui n’y connaissent rien à la domotique on les invite à faire une recherche sur notre site avec ce terme et ils trouveront plus d’information.