Joe Biden président, une lueur d’espoir pour Huawei ?

Ces derniers jours ont été intenses aux États-Unis avec les élections du nouveau président des États-Unis. Des élections qui ont nommé Joe Biden vainqueur. Cependant Donald Trump ne se laissera pas faire. Est-ce qu’avec Joe Biden au pouvoir, Huawei a des chances de retravailler avec les entreprises américaines ?

Ainsi, Huawei a dû faire face à la guerre psychologique qu’a livrée Trump avec la chine d’un point de vue étatique. En effet, le constructeur chinois s’est retrouvé sur liste noire et cité comme « ennemi d’état » par l’administration Trump.

Pour rappel, celle-ci a annoncé que les équipements télécom Huawei espionnaient ses clients pour la solde du gouvernement chinois. Chose que Huawei a toujours réfutée et pour laquelle, Trump n’a jamais su apporté de preuve.

Biden président, Huawei de nouveau dans les bonnes grâces américaines ?

On le sait, Trump ne faisait pas de quartier et était souvent intransigeant sur le plan international. Ainsi, il faut rappeler que les vins français importés en bouteilles aux USA doivent faire face à une taxe de 25%. Un mécanisme mis en place contre la France par les USA pour diverses raisons politiques.

Joe Biden, lui est plus modéré et plus ouvert à la négociation et à l’international. Il avait d’ailleurs déjà annoncé qu’il serait favorable au projet sur le climat de Paris et entend renouer des liens avec la Chine.

Si tel est le cas, il pourrait dès lors lever la sanction qui pèse sur Huawei. Et qui sait, faute de preuves concrètes enlever Huawei de la liste noire. Si tel est le cas, cela signifierait que Huawei pourrait à nouveau commercer avec les géants de la tech américaine. Il va sans dire que si cela est validé, c’est une bonne chose pour Huawei. Mais, aussi pour ses anciens partenaires.

De fait, il ne faut pas oublier que Huawei brasse des millions de ventes dans le segment du smartphone t que la marque est dans le top 3 des leaders du smartphone. Il va sans dire qu’avec cette position, Qualcomm, Google et les autres ont la une bonne opportunité de signer de nouveaux contrats avec Huawei. Ce qui forcément générera des grosses rentrées également pour les entreprises américaines.

Attention, cependant, il y aura fort à faire pour réintégrer Huawei aux USA. Par ailleurs, Joe Biden a également confirmé qu’au-delà de l’« America First », il compte quant à lui jouer la carte du « Build in America ». Un concept qui se rapproche du « Fabriqué en France » ou encore « C’est du Belge » développé depuis quelques mois par les marques par chez nous.

Il faudra donc attendre début 2021 pour voir ce qui se passera pour Huawei.