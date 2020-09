Le gouvernement américain prêt à débourser 1,6 milliard de dollars pour remplacer les équipements Huawei ?

Avec la guerre que livre Donald Trump à Huawei, en relation avec le conflit politique avec le gouvernement chinois, la FCC a jugé que l’état américain devrait sortir de sa poche 1,6 milliard de dollars pour remplacer les équipements Huawei auprès des opérateurs.

Alors, le moins que l’on puisse dire, c’est que cette guerre que livre Donald Trump à Huawei risque de couter cher aux américains. En effet, suite aux annoncent d’espionnage de la part de Huawei pour le compte du gouvernement chinois, les opérateurs sont tenus de ne plus utiliser les produits du géant chinois.

Ainsi, concrètement, la nouvelle directive qui a été mise en place par le gouvernement Trump consiste à forcer les opérateurs et leurs sous-traitants à écarter tout appareil Huawei de leur réseau et de leur équipement. Une décision qui est toujours le fruit du conflit entre l’administration Trump et Huawei.

En effet, pour rappel, voilà plus d’un an que les Américains ont annoncés que les équipements de Huawei étaient des « espions numériques » à la solde de l’état chinois. Si Huawei s’en défend et demande à l’administration américaine des preuves, ceux-ci n’ont toujours rien su démontrer.

1,6 milliard de dollars de fonds publics pour les opérateurs.

Ainsi, afin d’aider les opérateurs qui doivent subir cette transition, l’état américain est prêt à sortir les dollars de sa poche.

Alors, l’US Federal Communications Commission (FCC) a évalué le cout de cette opération et quels sont les opérateurs impliqués. Ils sont au total pas moins de 51 opérateurs à subir cette transformation. En outre, Verizon, un des plus gros opérateurs est lui aussi concerné.

Au résultat de cette étude, la FCC annonce qu’il faudrait une aide de pas moins de 1,6 milliard de dollars de fonds publics pour que les opérateurs se mettent à niveau. Une somme colossale que devrait donc débourser le gouvernement américain pour aider les opérateurs.

Des fonds nécessaires pour le développement de la 5G aux USA.