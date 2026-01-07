Zenbook DUO UX8407 : ASUS réinvente l’ordinateur portable à double écran au CES 2026

À l’occasion du CES 2026, ASUS a levé le voile sur une nouvelle génération de Zenbook DUO, son célèbre PC à double écran. Conçu pour les professionnels créatifs, les utilisateurs intensifs et les nomades numériques, le Zenbook DUO UX8407 se distingue par une refonte complète de son design, des performances accrues et une expérience multitâche profondément enrichie. Avec deux écrans OLED, un châssis en Ceraluminum™, une autonomie étendue et une architecture technique innovante, ce modèle ambitionne de redéfinir ce que peut être un ordinateur portable moderne.

ASUS, acteur historique sur le segment des portables ultra‑productifs, étoffe ainsi son catalogue avec une machine pensée pour durer, mais aussi pour offrir une mobilité sans compromis. La marque met l’accent sur une expérience fluide, puissante et immersive, tout en optimisant la portabilité et la durabilité du produit. Ce nouvel UX8407 illustre l’orientation croissante d’ASUS vers des dispositifs intelligents et flexibles, parfaitement adaptés aux défis du travail hybride et de la création de contenu.

Design et mobilité : robustesse et légèreté dans un châssis repensé

Le premier point fort du Zenbook DUO UX8407 est son châssis en Ceraluminum™, un alliage développé pour concilier légèreté et solidité. Cette coque intègre une nouvelle charnière escamotable et un système d’ancrage MagLatch™ repensé, garantissant une durabilité optimale même en déplacement.

La conception à double écran, souvent critiquée par le passé pour son encombrement, est ici 5 % plus compacte que la génération précédente, rendant l’ensemble plus facile à transporter.

Le clavier Bluetooth pleine taille, renforcé et doté d’une carte mère consolidée, se loge parfaitement entre les deux écrans OLED. Ce positionnement améliore l’ergonomie lors des longues sessions de travail et permet à l’utilisateur de basculer entre modes d’usage sans effort. Le système MagLatch™, avec ses broches rétractables, assure un ancrage fiable et rapide du clavier, renforçant l’impression de solidité globale du produit.

Deux écrans OLED Lumina Pro : multitâche fluide et immersion totale

L’un des éléments les plus différenciants du Zenbook DUO réside bien sûr dans son double écran ASUS Lumina Pro OLED. Chaque dalle mesure 14 pouces avec une résolution 3K, une luminosité de 1000 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Grâce à ces caractéristiques, les images sont nettes, lumineuses et spectaculaires, quel que soit l’angle de vision.

ASUS a réduit de 70 % l’espace entre les deux écrans, créant une zone de travail plus unifiée et moins de rupture visuelle. Le multitâche devient ainsi plus naturel : documents, outils de création et applications peuvent être répartis ou dupliqués sur les deux écrans pour optimiser la productivité. L’interface logicielle ScreenXpert, améliorée pour l’occasion, facilite encore la gestion des fenêtres et des espaces de travail, permettant à l’utilisateur de tirer pleinement parti de ce double affichage sans complexité.

Performance et autonomie : puissance de calcul et endurance prolongée

Sous le capot, le Zenbook DUO UX8407 se dote de composants haut de gamme adaptés aux usages exigeants. Il peut être configuré jusqu’à un processeur Intel® Core™ Ultra X9 Series 3, offrant une puissance de calcul significative pour tout type de tâches, qu’il s’agisse de retouche vidéo, de modélisation 3D ou d’applications professionnelles intensives. La machine intègre également une double batterie de 99 Wh, garantissant une autonomie largement suffisante pour une journée complète de travail, même en mobilité.

La gestion thermique a été revue en profondeur : des aérations usinées CNC et des ventilateurs optimisés offrent une surface d’évacuation trois fois plus grande que sur la génération précédente. La capacité thermique totale atteint 45 W, soit une augmentation de 28 % par rapport au modèle antérieur, ce qui se traduit par une puissance soutenue même lors de charges prolongées. ASUS a également travaillé à réduire le bruit généré par le système de refroidissement, afin de conserver une expérience silencieuse même sous forte sollicitation.

Expérience multimédia enrichie et connectivité moderne

Outre ses écrans spectaculaires, le Zenbook DUO propose une plateforme audiovisuelle immersive grâce à un système audio six haut‑parleurs. Ce dispositif promet un son riche et dynamique, idéal pour les vidéos, la musique ou les conférences en ligne. La certification audio et la précision de restitution contribuent à faire de ce portable une machine polyvalente, aussi à l’aise pour le divertissement que pour le travail.

Côté connectique, ASUS n’a rien laissé au hasard. L’utilisateur dispose de ports modernes et polyvalents pour connecter facilement des périphériques, des écrans externes ou des unités de stockage haute vitesse. La présence de technologies récentes garantit également une compatibilité optimale avec les accessoires actuels et futurs.

Conception durable : pensée pour durer

ASUS place la durabilité au cœur de son processus de conception pour le Zenbook DUO UX8407. Le choix des matériaux, la robustesse des composants et l’intégration de solutions mécaniques fiables témoignent d’une approche orientée vers la longévité. Que ce soit pour les professionnels souvent en déplacement ou pour les créateurs qui sollicitent intensivement leur machine, le Zenbook DUO promet une résistance à l’épreuve du temps.

Le châssis en Ceraluminum™, la charnière renforcée, le clavier Bluetooth consolidé et les systèmes d’ancrage magnétique sont autant d’éléments qui reflètent une stratégie d’ingénierie élaborée pour minimiser l’usure et maximiser la fiabilité. Cela renforce l’image du Zenbook DUO comme un outil robuste et durable, capable de suivre son utilisateur partout.

Récapitulatif technique

Modèle : ASUS Zenbook DUO UX8407

Écrans : 2 × ASUS Lumina Pro OLED 14’’ 3K, 1000 nits, 144 Hz

Processeur : Jusqu’à Intel® Core™ Ultra X9 Series 3

Autonomie : Double batterie 99 Wh

Refroidissement : Aérations CNC, ventilateurs optimisés, 45 W TDP

Châssis : Ceraluminum™ robuste et léger

Audio : Système à 6 haut‑parleurs

Connectique : Ports modernes et polyvalents

Ergonomie : Clavier Bluetooth pleine taille, MagLatch™

Logiciel : ScreenXpert amélioré

