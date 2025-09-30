Manette NEO S 5-FRET Daft Punk : l’édition Fortnite Festival de CRKD s’illustre

La scène du gaming musical accueille une nouvelle venue aux accents électro et rétrofuturistes : la manette NEO S 5-FRET Daft Punk Fortnite Festival Edition™, fruit d’une collaboration entre CRKD, Epic Games et le légendaire duo français. Pensée pour enrichir l’expérience rythmique de Fortnite Festival, elle impose un style unique et une approche innovante du gameplay musical.

Issue du catalogue de CRKD, une marque montante dans l’univers des accessoires de jeu, cette manette marque une volonté claire : associer design iconique et fonctionnalité précise. CRKD étoffe ici sa gamme avec un produit taillé sur mesure pour les amateurs de rythmes et les fans inconditionnels de Daft Punk.

Un design fidèle à l’univers Daft Punk

La manette NEO S 5-FRET Daft Punk puise directement son inspiration dans l’esthétique du duo : lignes dorées métalliques, surface chromée et détails lumineux évoquent les célèbres casques de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Le logo Daft Punk, apposé sur la façade, renforce cette signature visuelle immédiatement identifiable, transformant la manette en véritable objet de collection.

Le form factor de la manette reste proche des standards ergonomiques modernes, avec un format compact et équilibré. Sa finition satinée anti-trace participe au confort de jeu, même sur de longues sessions.

5 frettes, un gameplay musical dédié

La particularité principale de cette manette réside dans la présence de 5 boutons “fret”, spécifiquement pensés pour Fortnite Festival, le mode rythmique de Fortnite développé par Harmonix. Contrairement aux contrôleurs classiques, ici, chaque bouton correspond à une note ou un tempo précis dans la partition de jeu.

Cette configuration évoque les anciens contrôleurs de jeux musicaux tels que Guitar Hero, mais avec une modernisation notable dans l’implémentation : latence réduite, feedback rapide et support natif dans Fortnite Festival. CRKD signe ici un accessoire qui fait la jonction entre nostalgie et performance.

Compatibilité multiplateforme native

La manette NEO S se distingue aussi par sa compatibilité étendue : PC, Android, iOS, macOS et même iPadOS sont pris en charge via Bluetooth et USB-C. Si la manette est optimisée pour Fortnite Festival, elle peut aussi être utilisée dans d’autres jeux, même si les 5 frettes ne seront pas toujours reconnues de façon native.

L’installation est plug & play, sans drivers tiers nécessaires. CRKD mise clairement sur une expérience fluide, sans friction pour les utilisateurs, qu’ils soient sur console ou mobile.

Application mobile et personnalisation

CRKD propose en parallèle une application mobile compagnon : “True Collection System”. Elle permet aux utilisateurs d’enregistrer leur manette via un système NFC intégré dans le contrôleur, une fonctionnalité assez inédite dans ce segment.

Outre l’aspect collection, l’application fournit des informations sur la manette : numéro de série, date de fabrication, historique de propriété, etc. On se rapproche ici du concept de traçabilité produit façon NFT, sans passer par la blockchain.

Une édition limitée à fort potentiel de collection

Proposée en édition limitée, cette version Daft Punk ne sera disponible qu’en quantités restreintes. L’aspect collector est d’ailleurs au cœur de la stratégie de CRKD : chaque exemplaire est numéroté, scellé dans un emballage premium et accompagné de visuels exclusifs issus de l’univers Daft Punk.

Cette dimension “physique” prend tout son sens dans un contexte où les produits dérivés des jeux vidéo tendent à se digitaliser. CRKD joue ici la carte du design tangible, offrant aux fans un objet qui conjugue esthétique et fonctionnalité.

Récapitulatif technique

Modèle : NEO S 5-FRET Daft Punk Fortnite Festival Edition™

Fabricant : CRKD

Boutons : 5 frettes dédiées + commandes classiques

Compatibilité : PC, macOS, Android, iOS, iPadOS

Connectivité : USB-C, Bluetooth 5.0

Application : True Collection System (via NFC intégré)

Design : édition Daft Punk chromée, logo gravé, finition satinée

Édition : limitée, numérotée

Support natif : Fortnite Festival (Epic Games)

Autonomie : Batterie rechargeable (USB-C), jusqu’à 12 heures

Dimensions : compact, ergonomique

D’autres produits de la marque :

