Dareeu dévoile au CES 2026 ses nouveaux produits de gamers : des périphériques pensés pour la performance

Lors du CES 2026, Dareeu lèvera le voile sur une nouvelle série de périphériques gaming. Souris, clavier et casque sont au programme, chacun taillé pour répondre aux exigences des joueurs en quête de précision et de confort.

Présente depuis plusieurs années sur le segment gaming, Dareeu étoffe sa gamme avec des produits au positionnement clair : performance technique, design affirmé et adaptation aux standards du e-sport.

Une nouvelle souris gaming pensée pour la réactivité

La Dareu A960 Pro s’inscrit dans la continuité des souris ultralégères plébiscitées par les joueurs professionnels. Avec un poids de seulement 54 grammes, un capteur de 30 000 DPI et une connectivité sans fil 4K Hz, elle vise la fluidité absolue. Son design ambidextre, combiné à des switches optiques à faible latence, montre l’orientation résolument compétitive du produit.

A relire : 8BitDo Retro R8 Mouse : la souris rétro qui booste votre setup gaming Les amateurs de rétro-gaming peuvent se réjouir : la marque 8BitDo continue d’étoffer son catalogue avec un accessoire au design familier mais aux performances bien actuelles. Avec la 8BitDo Retro R8 Mouse…

La marque promet une autonomie de 100 heures grâce à une batterie optimisée, tout en maintenant une latence minimale. Le support du dongle sans fil 4K Hz permet des taux de rafraîchissement multipliés, un détail technique qui place la A960 Pro parmi les modèles les plus réactifs du marché.

Clavier Dareu EK75 Pro : confort mécanique et connectivité triple mode

Avec le EK75 Pro, Dareeu propose un clavier compact 75 %, intégrant des switches mécaniques remplaçables à chaud. Trois modes de connexion sont disponibles : filaire, Bluetooth et sans fil 2,4 GHz. Ce clavier est équipé d’un châssis en aluminium et d’un système de stabilisation interne pour améliorer la frappe.

Le constructeur mise également sur une expérience personnalisable, avec un rétroéclairage RGB configurable touche par touche et une compatibilité étendue avec les keycaps tiers. Ce clavier vise autant les amateurs de frappe que les joueurs souhaitant un produit polyvalent.

Un casque audio MA87 avec double connectivité et transducteurs larges

Le Dareu MA87 est un casque audio orienté gaming, intégrant des haut-parleurs dynamiques de 50 mm. L’objectif : restituer un son riche et directionnel, utile en jeu pour percevoir les déplacements ou les sons d’ambiance. Il propose une double connectivité : Bluetooth pour les appareils mobiles et une liaison filaire pour les plateformes de jeu traditionnelles.

Le design du casque reste sobre avec un arceau renforcé et des coussinets en mousse à mémoire de forme. Un micro détachable et une compatibilité multiplateforme complètent l’ensemble. Pas de fioritures ici, mais un accent sur l’ergonomie et la fidélité sonore.

Une stratégie d’intégration technologique claire

Dareeu ne multiplie pas les références sans but. Chaque périphérique présenté au CES 2026 montre une volonté de concentrer les technologies récentes dans des formats accessibles. Le 4K Hz sur la souris, le hot-swap sur le clavier, ou encore les transducteurs élargis sur le casque démontrent une stratégie d’intégration cohérente.

L’ensemble des produits s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels. Dareeu cherche à se positionner en alternative crédible face aux marques dominantes du secteur, en apportant des solutions techniques concrètes plutôt que des promesses marketing.

Compatibilité élargie et expérience unifiée

Les trois périphériques annoncés partagent une compatibilité avec un écosystème logiciel maison. Le logiciel Dareu permet de gérer les paramètres de chaque produit, de la sensibilité de la souris au mapping des touches du clavier, jusqu’à l’égalisation du casque. Cette volonté de centralisation simplifie la gestion pour les utilisateurs multi-équipements.

Dareeu mise aussi sur une approche multiplateforme. PC, Mac, consoles ou mobiles sont pris en charge selon les périphériques, rendant la gamme attractive pour les utilisateurs hybrides. Une flexibilité qui reflète les usages contemporains du gaming, souvent partagés entre plusieurs supports.

Récapitulatif technique

Dareu A960 Pro Capteur 30 000 DPI Connexion sans fil 4K Hz Poids : 54 g Autonomie : 100 heures Switches optiques Design ambidextre

Dareu EK75 Pro Format 75 % Switches hot-swap Connexion USB, Bluetooth, 2.4 GHz Rétroéclairage RGB touche par touche Châssis aluminium

Dareu MA87 Haut-parleurs 50 mm Connexion filaire + Bluetooth Micro détachable Coussinets mémoire de forme Compatibilité multiplateforme



D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

