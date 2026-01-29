Looki L1 : le wearable à intelligence proactive qui redéfinit la tech portable

Le marché des objets connectés accueille une nouveauté d’envergure avec le Looki L1, dévoilé lors du CES 2026. Ce n’est pas un simple wearable : c’est une interface proactive qui voit, entend et comprend avant même que vous ne formuliez un besoin.

La marque Looki Company, fondée en 2024, se positionne comme un acteur disruptif dans le domaine des wearables. En misant sur une intelligence artificielle proactive et multimodale, Looki ambitionne de faire évoluer la technologie portable vers une interaction plus fluide, naturelle et contextuelle.

Looki L1, Une intelligence proactive qui anticipe vos besoins

La grande innovation du Looki L1 réside dans sa capacité à agir sans attendre d’ordre utilisateur. Grâce à des capteurs multimodaux et une intelligence de scène adaptative, ce wearable identifie en temps réel ce que vous faites, entend ce qui vous entoure, et anticipe ce que vous pourriez vouloir. Une rupture nette avec les assistants classiques, souvent limités à une réponse après sollicitation.

Le L1 transforme l’expérience utilisateur en supprimant les étapes intermédiaires : plus besoin de sortir son smartphone ou de lancer une commande vocale. L’appareil agit en fonction du contexte, pour enrichir les moments de vie automatiquement.

Trois modes adaptatifs pour des usages ciblés

La gamme du constructeur s’agrandit autour d’une architecture logicielle capable de basculer intelligemment entre trois modes : Expo, Fitness et Everyday Life. Le mode Expo, pensé pour les environnements de salon ou de networking comme le CES, capte automatiquement les échanges, identifie les interactions clés et propose des suivis pertinents.

Le mode Fitness analyse l’activité, le rythme, les mouvements, et propose des retours en temps réel pour optimiser l’entraînement. Quant au mode Everyday Life, il s’immerge dans les routines quotidiennes, identifie les habitudes, les phases de concentration ou de relâchement, pour proposer des ajustements visant à améliorer la productivité et l’équilibre de vie.

Un format discret, confortable et autonome

Côté design, Looki mise sur la discrétion et le confort : un format monté sur verre, étanche, et adapté à un port prolongé. Le L1 ne pèse presque rien, mais embarque tout ce qu’il faut : 32 Go de stockage interne, capture en haute résolution photo et vidéo, et une autonomie annoncée de 12 heures en mode Story.

Pensé pour être porté, tenu ou orienté, le L1 s’adapte aux usages mobiles : vloggers, professionnels en déplacement, créateurs de contenu, ou utilisateurs du quotidien y trouveront un outil à la fois utile, fluide, et peu intrusif.

Une IA contextuelle respectueuse de la vie privée

Contrairement à d’autres solutions qui envoient en continu des données vers le cloud, le Looki L1 traite les informations sensibles directement sur l’appareil. L’utilisateur garde la main sur ce qui est conservé, partagé ou supprimé. Une approche cohérente avec les attentes actuelles en matière de confidentialité.

L’appareil analyse la lumière, les sons, les mouvements, les comportements et même les humeurs pour comprendre en profondeur les situations vécues. Cette contextualisation poussée permet une interaction significative avec les événements de la journée : rappels, suggestions, ou résumés personnalisés.

Une nouvelle façon de capturer et se souvenir

La marque étoffe son catalogue avec un outil qui transforme la narration personnelle. Grâce à ses fonctions de rappel vocal, de résumé quotidien par l’IA, ou encore de capture automatisée, le Looki L1 devient le compagnon des histoires qu’on veut revivre et partager. Une approche technologique centrée sur la mémoire, la spontanéité et l’immersion.

À 199 dollars, le Looki L1 se veut accessible sans sacrifier la performance. En choisissant un positionnement à la fois fonctionnel et abordable, Looki vise un public large tout en posant les bases d’un nouvel usage : celui de l’IA ambiante portée au quotidien.

Récapitulatif technique

Nom du produit : Looki L1

Type : wearable IA proactif

Modes intelligents : Expo, Fitness, Everyday Life

Stockage interne : 32 Go

Capture multimédia : photo & vidéo haute résolution

Autonomie : jusqu’à 12 heures en mode Story

Design : monté sur verre, étanche, ultra-léger

Traitement des données : local, sécurisé, contrôlé par l’utilisateur

Prix public : 199 $

Compatibilité usage : vlog, sport, productivité, mémoire, quotidien

Disponibilité : démonstrations au CES 2026, achat via Looki.ai

D’autres produits de la marque :

