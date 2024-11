L’expansion des Spectacles de Snap en Europe : Une nouvelle ère pour la réalité augmentée

Les Spectacles de Snap arrivent en Europe, ouvrant de nouvelles opportunités pour les développeurs en réalité augmentée. Cette expansion permet de découvrir des technologies innovantes pour la création de contenus AR.

Snap enrichit son offre en lançant les Spectacles dans plusieurs pays européens, après une première phase réussie aux États-Unis.

Une arrivée des Spectacles de Snap en Europe : opportunités pour les développeurs AR

Snap, la célèbre entreprise derrière l’application Snapchat, étend sa gamme de produits en lançant les Spectacles dans six pays européens, notamment l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne. Cette expansion fait suite au lancement réussi de la cinquième génération de Spectacles aux États-Unis, accompagnée du tout nouveau Snap OS. En s’ouvrant à l’Europe, Snap permet aux développeurs de s’approprier une technologie qui a déjà suscité un fort engouement aux États-Unis.

Snap étoffe son catalogue avec la cinquième génération de Spectacles

Les nouvelles Spectacles représentent un produit phare dans l’univers de la réalité augmentée. Présentées lors du Snap Partner Summit, la cinquième génération des Spectacles est dotée du système d’exploitation Snap OS, conçu spécifiquement pour offrir une expérience AR fluide et immersive. Ce système d’exploitation permet d’optimiser la création de contenus et d’améliorer l’interactivité des Lenses.

Snap a également introduit un programme de développeurs, offrant un abonnement mensuel à 110 €, qui permet aux créateurs de participer activement à l’évolution de la plateforme en Europe. Ce programme comprend un accès direct aux Spectacles et une assistance technique de l’équipe Snap, facilitant ainsi le développement de Lenses innovantes pour des expériences AR engageantes.

Un dispositif léger et ergonomique pour une immersion totale

Le design des Spectacles a été conçu pour être léger et confortable, rendant possible leur port prolongé sans inconfort, contrairement à d’autres appareils AR/XR sur le marché. Le format compact des lunettes permet aux développeurs de proposer des expériences immersives en direct, sans nécessiter l’utilisation des mains. Le suivi précis des mouvements et la clarté de l’image sont également des caractéristiques techniques notables des Spectacles.

Snap a voulu répondre à une demande croissante pour des outils AR intuitifs et accessibles, et avec cette nouvelle génération, l’entreprise diversifie son assortiment en ajoutant un produit pensé pour la créativité AR partagée. Les Spectacles permettent de partager une même expérience AR avec plusieurs personnes, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour des expériences communautaires captivantes.

Programme de développeurs : Accès exclusif aux Spectacles et ressources Snap

Avec le programme de développeurs Spectacles, Snap développe son offre en permettant aux créateurs d’accéder non seulement au matériel mais également à une communauté et un soutien technique spécifiques. Les créateurs de Lenses et développeurs AR qui souhaitent s’engager dans l’aventure peuvent bénéficier d’une offre à 110 € par mois, incluant l’assistance de Snap et un accès prioritaire aux nouveautés de la plateforme.

Snap souhaite ainsi renforcer son écosystème en Europe, en incitant plus de créateurs à explorer le potentiel des Spectacles. L’initiative se veut une réponse à la demande croissante d’outils créatifs permettant de repousser les limites de la réalité augmentée.

Date de disponibilité et abonnements

Les Spectacles seront expédiées aux développeurs dans les pays sélectionnés dans les prochaines semaines. Le lancement de nouveaux marchés est prévu pour 2025. L’abonnement au programme de développeurs inclut un engagement de 12 mois, ce qui garantit un accès prolongé aux ressources et à l’assistance de Snap pour les créateurs européens.

Récapitulatif technique

Produit : Spectacles de Snap (cinquième génération)

(cinquième génération) Système d’exploitation : Snap OS

Disponibilité : Autriche, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne

Programme de développeurs : Abonnement à 110 € par mois avec engagement de 12 mois

Fonctionnalités : Création de Lenses en réalité augmentée, suivi précis des mouvements, design léger et compact, partage communautaire des expériences AR

