Test : Nuance Audio, les nouvelles lunettes pour mieux entendre d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica présente ses nouvelles Nuance Audio, des lunettes connectées conçues pour aider à mieux entendre. Ce modèle, dévoilé à l’IFA, marque un tournant dans l’usage des lunettes, en intégrant des technologies audio innovantes plutôt que des fonctionnalités de réalité augmentée. Des lunettes que nous avons pu tester.

La marque EssilorLuxottica est reconnue pour ses produits alliant innovation et design. Avec la Nuance Audio, la marque élargit son offre de produits en proposant une solution discrète et fonctionnelle aux personnes ayant des difficultés auditives légères.

Des lunettes connectées pour une écoute améliorée

Les Nuance Audio d’EssilorLuxottica se distinguent par un concept innovant : elles sont équipées de petites enceintes et de microphones, reliés via Bluetooth à une application mobile. Ce dispositif permet d’ajuster différents paramètres d’écoute, tels que la suppression de bruit ambiant, offrant ainsi une expérience sonore personnalisée. Ces lunettes connectées apportent une nouvelle alternative aux aides auditives traditionnelles, en restant visuellement proches de lunettes classiques.

Un test concluant en milieu bruyant

Lors de notre test au stand de l’IFA, les résultats ont été concluants. Malgré un environnement sonore dense, nous avons pu entendre avec une clarté surprenante une conversation à cinq mètres de distance. Les Nuance Audio permettent également de définir la direction des microphones, vous offrant ainsi la possibilité de concentrer l’écoute sur une personne en face de vous, à gauche ou à droite. Ce dispositif accentue la polyvalence de ces lunettes dans des environnements complexes.

Design classique et adaptable

La gamme de lunettes comprend six modèles standards et classiques, sur lesquels les utilisateurs peuvent fixer des verres correctifs. La marque développe son assortiment en proposant des modèles qui allient esthétisme et performance auditive. Cette approche vise à garantir que les utilisateurs peuvent choisir une paire qui corresponde à leur style, tout en bénéficiant d’une assistance auditive discrète et efficace.

Disponibilité et prix des Nuance Audio

Aucune date de sortie ni de prix précis n’ont été annoncés pour le moment par EssilorLuxottica concernant les Nuance Audio. Cependant, ces lunettes connectées devraient être disponibles courant du mois de novembre tout d’abord aux Etats-Unis pour ensuite arriver chez nous en Europe.

Récapitulatif technique

Modèle : Nuance Audio

: Nuance Audio Technologie : Enceintes et microphones intégrés

: Enceintes et microphones intégrés Connexion : Bluetooth avec application mobile

: Bluetooth avec application mobile Paramètres réglables : Suppression de bruit ambiant, direction de captation sonore

: Suppression de bruit ambiant, direction de captation sonore Design : 6 modèles standards et classiques

: 6 modèles standards et classiques Options : Possibilité d’ajouter des verres correctifs

