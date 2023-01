Snap s’associe à Orange pour proposer des expériences innovantes en Réalité augmentée avec la 5G.

Snap Inc. annonce aujourd’hui un partenariat de 2 ans avec Orange en Europe, visant à créer des expériences innovantes et immersives sur Snapchat, en combinant la 5G d’Orange et la technologie de réalité augmentée de Snap.

De nos jours, les opérateurs de téléphonie mobile nous proposent tous la possibilité d’opter pour un abonnement 5G. Les téléphones sont eux aussi de plus en plus nombreux. Mais jusqu’à présent au quotidien, l’utilisateur ne voit pas vraiment les avantages de passer de la 4G à la 5G.

Snap mise sur la Réalité Augmentée avec la 5G.

Snapchat fait des parties des leaders du marché en matière de réseau social actuellement. Et la société compte bien ne pas se laisser distancer par ses concurrents. Ainsi, l’entreprise annonce qu’elle veut créer des expériences innovantes et immersives sur Snapchat.

Et cela passerait selon elle par la réalité augmentée sur smartphone et plus particulièrement sur sa plateforme. Pour y arriver, elle a décidé de s’associer avec Orange en Europe pour un partenariat de 2 ans.

Anne Laurenson, Directrice Générale Monde des Partenariats Opérateurs chez Snap Inc. :

« Nous sommes ravis de nous associer à Orange afin de permettre à notre communauté et aux clients d’Orange de vivre des expériences inédites de réalité augmentée sur Snapchat grâce à la 5G et à l’opérateur d’offrir le meilleur de l’innovation et de la technologie à ses clients ».

Karine Dussert-Sarthe, EVP Marketing and Design chez Orange :

« La rapidité et la réactivité de la 5G rendent possible de nouvelles expériences de réalité augmentée. Notre objectif est de faire levier sur les performances du réseau 5G d’Orange pour proposer à nos clients des expériences immersives et originales dans différents pays en Europe en nous associant à Snapchat ».

Avec la réalité augmentée, Snap espère bien séduire encore un peu plus ses utilisateurs, mais aussi amener d’autres utilisateurs sur sa plateforme de réseau social. Et pour ce faire, la plateforme compte bien pouvoir s’appuyer sur les performances des réseaux 5G d’Orange. Une utilisation des réseaux 5G qui pourrait ainsi ouvrir la porte à d’autres nouveaux usages dans le futur.