Soundcore Sleep A20 : des écouteurs de sommeil pour un confort nocturne

Les écouteurs Soundcore Sleep A20 sont conçus pour améliorer la qualité du sommeil en offrant une solution efficace contre les nuisances sonores.

Soundcore, marque d’équipements audio d’Anker Innovations, élargit sa gamme de produits pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs.

Réduction du bruit pour un sommeil de meilleure qualité

Les Soundcore Sleep A20 sont équipés d’embouts Twin-Seal, qui assurent une réduction du bruit trois fois plus efficace que les modèles précédents à couche unique. Ces écouteurs de sommeil aident à atténuer les ronflements ou le bruit urbain, offrant ainsi une meilleure protection contre les éléments perturbant le cycle de sommeil.

Conception ergonomique pour un confort optimal

Les Sleep A20 sont conçus avec un design compact et incurvé qui s’adapte à la forme des oreilles, permettant de dormir sur le côté sans inconfort. Les écouteurs utilisent un matériau en silicone ultradoux, garantissant un contact agréable tout au long de la nuit.

Autonomie prolongée pour une utilisation continue

Les Sleep A20 offrent jusqu’à 14 heures d’autonomie en mode sommeil et 80 heures avec le boîtier de charge. En mode Bluetooth, ils permettent une autonomie de 10 heures, ce qui est adapté pour écouter des playlists ou des bruits blancs provenant d’applications comme Spotify.

Suivi du sommeil pour une meilleure compréhension des habitudes

Les Sleep A20 incluent un suivi automatique du sommeil et de la position de sommeil via l’application Soundcore. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de mieux comprendre leurs habitudes de sommeil et d’améliorer la qualité de leurs nuits.

Fonctions supplémentaires pour une utilisation personnalisée

Les Sleep A20 disposent d’une alerte sonore pour les retrouver facilement et d’une alarme personnalisable via l’application, offrant un réveil en douceur sans déranger l’entourage. Ces fonctionnalités permettent une utilisation pratique et adaptée aux besoins individuels.

Récapitulatif technique

