Test : Iopool ECO analyseur connecté d’eau pour votre piscine.

Réchauffement climatique oblige de plus en plus de personnes investissent dans une piscine, on parle ici de toutes sortes de piscines, allant de la piscine autoportante à la piscine enterrée grand luxe. Alors Iopool, propose un produit connecté dédié aux piscines : l’Iopool ECO analyseur connecté d’eau.



Préambule.

De nos jours, installer une piscine chez soi devient facile voir abordable. Certes, une piscine sol coute encore relativment cher. Cependant, vous pouvez toujours opter pour une piscine hors sol ou en ossature bois. Celles-ci sont moins couteuses et on en trouve désormais partout. Mais, la problématique d’une piscine est souvent son entretien et comment faire en sorte que celle-ci conserve une eau transparent et limpide ? La société Belge IoPool a mis en place un écosystème d’analyse et de traitement pour votre piscine qui vous aide pas à pas pour maintenir la meilleure qualité d’eau tout au long de la saison.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Iopool Eco:

Sonde Bluetooth avec batterie + – 2ans autonomie

Contenu de la boîte:

La boîte de démarrage « ECO START » contient les éléments suivants :

Sonde connectée « EcO »

Produits d’entretien offerts : 1 kg de pH+, 1 kg de pH-, 1 kg de chlore choc

Accès illimité à l’application mobile