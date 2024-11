IBPT : Le marché des modems s’ouvre dès demain pour les consommateurs belges.

L’IBPT annonce aujourd’hui une nouvelle décision qui change le paysage du marché des modems en Belgique. Cette mesure vise à offrir davantage de liberté aux utilisateurs des réseaux fixes.

L’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications) est l’autorité de régulation chargée de veiller au bon fonctionnement du marché belge des télécommunications.

Nouveau point de terminaison : qu’est-ce que cela change pour les consommateurs ?

L’IBPT a redéfini le point de terminaison du réseau (NTP), qui constitue la limite entre le réseau de l’opérateur et l’équipement terminal de l’utilisateur. Concrètement, cela signifie que l’utilisateur a un contrôle accru sur son équipement de connexion à Internet, à partir de ce point précis. La décision vise à favoriser la compétitivité et à élargir les options offertes aux consommateurs belges.

A relire : TP-Link XGB810v, un modem-routeur dédié à la fibre et avec du WiFi 7 à 19Gbit/s. Avec son tout nouveau modem-routeur TP-Link XGB810v, la marque entend proposer à tous les clients des FAI équipés de la fibre chez eux une solution pour exploiter pleinement les débits que pourrait…

Une ouverture à davantage de liberté pour les utilisateurs

En déclarant les modems et routeurs comme étant des équipements terminaux de l’utilisateur final, l’IBPT permet aux consommateurs de choisir librement ces dispositifs. Autrement dit, il n’est plus obligatoire de se procurer le modem ou le routeur directement auprès de l’opérateur internet lors de la souscription d’un abonnement à haut débit ou à la téléphonie par Internet.

Enrichissement du marché des équipements Internet

Avec cette décision, l’IBPT étoffe le catalogue des options disponibles pour les utilisateurs. Cette mesure s’inscrit dans une tendance à développer un marché plus compétitif, stimulant l’innovation dans le secteur des équipements de connexion. L’objectif est clair : renforcer l’autonomie des utilisateurs en leur offrant une diversité accrue de produits adaptés à leurs besoins.

Un impact sur la concurrence entre les opérateurs

La décision de l’IBPT devrait avoir des répercussions importantes sur le marché des télécommunications en Belgique. En permettant aux utilisateurs de choisir librement leurs modems et routeurs, la réglementation favorise une plus grande transparence et renforce la concurrence entre les opérateurs. Ceux-ci devront désormais proposer des services de qualité sans se reposer sur la vente liée d’équipements.

Récapitulatif technique

Point de terminaison du réseau (NTP) : limite à partir de laquelle l’utilisateur contrôle sa connexion Internet.

: limite à partir de laquelle l’utilisateur contrôle sa connexion Internet. Les modems et routeurs sont considérés comme des équipements terminaux.

et sont considérés comme des équipements terminaux. Possibilité de choisir librement le modem et le routeur lors de la souscription d’un abonnement à l’Internet.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.