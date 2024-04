Le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design est disponible en France.

Présenté lors du MWC 2024 en grande pompe, le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design est désormais disponible en France à l’achat dès aujourd’hui. Attention il va falloir casser sa tirelire.

Si vous avez suivi notre actualité le mois passé, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de notre annonce sur le smartphone HONOR Magic V2 RSR Porsche Design. Un smartphone ultra premium que propose la marque chinoise.

HONOR Magic V2 RSR Porsche Design, 2 699,90€ pour un smartphone ?

Honor avait profité du MWC 2024 et d’un keynote privé pour dévoiler ses nouveautés avec notamment son smartphone pliable premium le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design. Ce nouveau venu issu d’un partenariat avec le très prestigieux bureau de design allemand « Porsche Design » a pour vocation de prouver que Honor est en mesure de faire du smartphone de qualité tant au niveau technique qu’au niveau du design. Un smartphone qui séduira forcément les fans ou les propriétaires du constructeur automobile allemand.

Caractéristiques Clés du HONOR Magic V2 RSR Porsche Design : Autonomie et Durabilité

Le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design est équipé d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide SuperCharge 66W, offrant une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne intensive. Cela le rend adapté aux utilisateurs ayant de forts besoins en termes de durée d’utilisation sans recharge, allant des professionnels aux utilisateurs réguliers cherchant à maximiser la productivité et le divertissement tout au long de la journée. La présence d’une charge rapide est également un atout, réduisant significativement le temps nécessaire pour recharger complètement l’appareil.

Le design du HONOR Magic V2 RSR Porsche Design se distingue par l’utilisation de matériaux aéronautiques et une charnière en titane produite par impression 3D, conçue pour résister à plus de 400 000 pliages. Cela suggère une durabilité sur le long terme, avec une estimation de 10 ans d’utilisation à raison de 100 pliages par jour. Cette caractéristique peut intéresser les utilisateurs à la recherche d’un appareil fiable et résistant sur la durée.

Expérience Visuelle et Capacités Photographiques du HONOR Magic V2 RSR Porsche Design

Sur le plan de l’affichage, le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design propose un écran pliable OLED LTPO capable d’afficher 1,07 milliard de couleurs. Cette technologie vise à fournir une expérience visuelle de qualité, avec une attention particulière portée à la réduction de la fatigue oculaire grâce à des ajustements de luminosité et des filtres de lumière bleue.

En ce qui concerne la photographie, le HONOR Magic V2 est muni d’une configuration de triple caméra arrière, avec un capteur principal de 50 MP. Cette configuration est conçue pour offrir de bonnes performances en matière de prise de vue, y compris dans des conditions de faible luminosité. Elle peut donc répondre aux attentes des utilisateurs souhaitant capturer des moments importants avec clarté et précision, sans nécessairement être des experts en photographie.

Prix et Disponibilité.

Le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design est disponible en France sur le site HONOR dès le 3 avril 2024 en coloris Agate Grey, au prix de 2 699,90€.