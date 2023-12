Switchless Smart Switch, un interrupteur sans fil Matter.

Avec son Switchless Smart Switch, Switchless révolutionne l’interrupteur lumineux en améliorant ses capacités. Ses caractéristiques uniques sont intégrées dans un design compact, transformant chaque maison en une maison intelligente simplement en remplaçant les interrupteurs traditionnels.

L’arrivée toujours de plus en plus présente de la domotique dans nos maisons ouvre la porte à de nombreuses possibilités qui ont pour objectif de nous rendre la vie plus facile, de faire des économies d’énergie et bien d’autres chose encore. Switchless propose un interrupteur mural connecté qui pourrait séduire les plus geek d’entre vous.

Switchless Smart Switch, sans fil et compatible Matter.

Avec ce nouvel interrupteur Switchless Smart Switch, l’entreprise du même nom propose une nouvelle génération d’interrupteur connecté. Effectivement, cet interrupteur propose différentes fonctions. La première est qu’il peut fonctionner comme interrupteur classique pour allumer ou éteindre votre éclairage. Une des première particularité est qu’il est tactile.

La seconde particularité de cet interrupteur est qu’il est connecté et exploite la technologie fraichement sortie « Matter ». Cette technologie qui a pour vocation d’apporter un standard compatible avec la plus part des objets connectés dédiés à la domotique.

Une plaque de décoration qui propose bien des fonctions.

Afin d’apporter une plus-value à son interrupteur face à la concurrence, la société propose une plaque de décoration qui ne se limite pas au design mais qui peut elle aussi avoir des fonctionnalités. Ainsi, il est possible de mettre une plaque sur l’interrupteur qui fera office de stations météo de manière à récupérer la température ambiante u encore le taux d’humidité. Il existe aussi des plaques pour cet interrupteur doté d’un capteur de qualité de l’air qui indiquera le % de CO dans l’air de la maison.

Une application pour gérer les interrupteurs.

Avec la compatibilité et la présence de la technologie Matter, cet interrupteur est associé à une application. Il sera ainsi possible de piloter l’interrupteur à distance ou de l’associer à d’autres produits connectés compatible Matter (on pense par exemple à la serrure Nuki). L’application permettra aussi de mettre en place des scénarios en rapport avec les différents capteurs de l’interrupteur et de sa plaque.

Prix et Disponibilité.

Actuellement mis en vente sur le site de KickStarter, le Switchless Smart Switch est proposé au prix de 119$.