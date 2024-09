IFA 2024 : DEEBOT X8 PRO OMNI : Le Nouvel Acteur de l’Entretien Ménager Intelligent

Le DEEBOT X8 PRO OMNI arrive sur le marché des robots aspirateurs avec des fonctionnalités avancées destinées à améliorer l’entretien des foyers. Ce nouveau modèle s’inscrit dans la continuité des efforts d’Ecovacs pour proposer des solutions de nettoyage domestique intelligentes et automatisées.

Ecovacs, un acteur reconnu dans le domaine des appareils ménagers robotisés, introduit le DEEBOT X8 PRO OMNI, visant à enrichir son offre et à répondre aux attentes des utilisateurs en matière de confort et d’efficacité.

Performances de Nettoyage et Technologie de Navigation Avancée

Le DEEBOT X8 PRO OMNI est conçu pour offrir une aspiration puissante de 5000 Pa, permettant de capturer efficacement la poussière, les débris et les poils d’animaux sur différents types de sols. La marque développe son assortiment avec la technologie de navigation AIVI 3.0, qui détecte intelligemment les obstacles tels que les câbles, les jouets et les meubles. De plus, grâce à la cartographie précise offerte par les capteurs LiDAR, le robot peut planifier un itinéraire optimal pour un nettoyage minutieux, évitant ainsi les collisions et optimisant le temps de nettoyage.

A relire : Airbot Z1 d’Ecovacs, le purificateur d’air connecté. Avec ce purificateur d’air Airbot Z1, on retrouve la marque Ecovacs dans un segment où l’on n’a pas l’habitude de la voir. En effet, nous connaissons avant tout la marque pour ses…

Système de Lavage et Séchage Automatique Intégré

La marque étoffe son catalogue en intégrant au DEEBOT X8 PRO OMNI un système de lavage et de séchage automatique. Après avoir aspiré, le robot peut laver les sols à l’aide de chiffons intégrés, puis retourner à sa station pour un séchage à l’air chaud. Cette fonctionnalité permet de maintenir les chiffons de nettoyage propres et prêts à être réutilisés, tout en réduisant le besoin d’entretien manuel. Le modèle dispose également d’un réservoir d’eau de grande capacité et d’un système de gestion des eaux usées, permettant un nettoyage continu sans intervention fréquente.

Facilité d’Utilisation et Compatibilité avec les Assistants Vocaux

La marque élargit son offre de produits en mettant l’accent sur la facilité d’utilisation. Le DEEBOT X8 PRO OMNI peut être contrôlé via une application mobile intuitive, permettant de programmer des nettoyages, ajuster les paramètres et suivre l’état du robot en temps réel. Il est également compatible avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui offre aux utilisateurs la possibilité de démarrer, arrêter ou localiser le robot à l’aide de commandes vocales simples.

Prix et Disponibilité du DEEBOT X8 PRO OMNI

Le DEEBOT X8 PRO OMNI est déjà disponible à l’achat chez les distributeurs officiels et en ligne. Le prix varie en fonction des options et des accessoires choisis. Pour les informations les plus récentes sur le prix et les disponibilités, il est conseillé de consulter le site officiel d’Ecovacs ou les revendeurs agréés.

Récapitulatif Technique du DEEBOT X8 PRO OMNI

Aspiration : 5000 Pa

: 5000 Pa Navigation intelligente : AIVI 3.0 pour la détection des obstacles

: AIVI 3.0 pour la détection des obstacles Cartographie : Capteurs LiDAR pour une planification précise

: Capteurs LiDAR pour une planification précise Système de nettoyage : Lavage et séchage automatique des chiffons

: Lavage et séchage automatique des chiffons Capacité de réservoir d’eau : Grande capacité avec gestion des eaux usées

: Grande capacité avec gestion des eaux usées Contrôle : Application mobile et compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.