Ring Car Cam, la première dashcam de Ring pour votre voiture.

Avec sa Ring Car Cam, la marque Ring que nous connaissons bien pour ses sonnettes connectées s’engouffre dans un nouveau segment de marché, la Dashcam ou si vous préférez en bon français « la caméra embarquée ».

Ring est une marque américaine qui s’est spécialisée dans le segment des objets connectés dédié à a sécurité de votre maison et propose des sonnettes connectées, des caméras de surveillances ou encore des systèmes d’alarme connectés. A l’occasion du CES 2023 de Las Vegas, la marque a surpris tout le monde en présentant une caméra embarquée pour la voiture.

Ring, Car Cam, elle filme tout ce qui se passe devant votre voiture et aussi à l’intérieur.

Cette caméra embarquée permet aux conducteurs de surveiller leur véhicule en temps réel, de recevoir des alertes en cas d’incident et de vérifier ce qui s’est passé après un accident.

Comme le montre la marque sur sa vidéo de présentation, la Ring Car Cam est facile à installer. Il suffira à l’utilisateur de venir la connecter via un adaptateur sur la prise ODB de la voiture. Ensuite il ne restera plus qu’à la connecter à votre compte sur l’application Ring.

Une fois installée, la caméra enregistre en continu les images de l’intérieur et de l’extérieur de la voiture, même lorsque le véhicule est éteint. Les conducteurs peuvent également utiliser l’application pour voir en direct ce qui se passe dans leur voiture.

Ring Car Cam, une caméra intelligente.

Outre son enregistrement continu Ring souligne que sa caméra Ring Car Cam est également dotée de fonctionnalités de sécurité avancées. Ainsi, comme la plupart des caméras embarquées elle peut détecter les accidents et envoyer une notification à l’utilisateur en cas de choc ou de mouvement suspect de la voiture. Autre fonction intéressante, il est possible d’utiliser l’application pour activer une sirène intégrée pour dissuader les éventuelles personnes nuisibles qui en voudraient à votre voiture.

Il est également possible d’utiliser l’application pour activer le microphone intégré à la caméra pour parler aux personnes à l’intérieur de la voiture à distance.

En cas d’accident, la Ring Car Cam peut également aider les conducteurs à déterminer les responsabilités. Les images enregistrées par la caméra peuvent être utilisées comme preuve pour les compagnies d’assurance et les autorités. En cas de vol de voiture, les images de la caméra peuvent également aider les autorités à retrouver le véhicule.

La Ring Car Cam est également dotée de fonctionnalités de surveillance de la conduite. Les conducteurs peuvent utiliser l’application pour surveiller leur conduite, comme la vitesse, les freinages brusques, les accélérations et les virages serrés. Les conducteurs peuvent également utiliser l’application pour partager les données de conduite avec les membres de leur famille ou leur employeur.

Quelques infos techniques.

Cette Ring Car Cam, est doté de deux capteurs offrant un angle de vision de 111,5° horizontale, 56° verticale, 119,5° diagonale pour la caméra qui filme l’extérieur et 148° horizontale, 82,5° verticale, diagonale 153° pour la caméra intérieure.

La connexion pourra se faire soit via une connexion Wi-Fi b/g/n sur la bande de fréquence 2,4 GHz soit via une connectivité cellulaire 4G LTE avec un abonnement Ring Protect Go, vendu séparément.

Prix et Disponibilité.

La caméra embarquée Ring Car Cam, est commercialisée au prix de 199.99€ en précommande depuis le site de la marque. Son prix passera à 249.99€ lors de sa commercialisation en février 2023.