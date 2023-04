Samsung Exynos 2400, le prochain cœur du Samsung Galaxy S24.

Le retour des puces Samsung Exynos avec le Samsung Exynos 2400 pourrait se faire dès l’arrivée du futur Samsung Galaxy S24. De fait, Samsung pourrait ramener ses puces Exynos sur ses smartphones, et ce malgré son contrat avec Qualcomm pour la fourniture de puce comme les Snapdragon 8 Gen 2 voir Snapdragon 8 Gen 3 dans le futur.

Samsung continue donc le développement de sa puce Exynos qui par le passé selon les marchés venait équiper ses Samsung Galaxy S. Une manière aussi pour le constructeur coréen de faire jouer la concurrence et ne pas donner un monopole à Qualcomm et être totalement dépendant de celui-ci pour la fabrication de ses puces.

A relire : Exynos 1280, une puce pour smartphone d’entrée de gamme chez Samsung. Samsung serait occupé à travailler sur une puce qui a pour nom : Exynos 1280. Cette puce viendrait étoffer la gamme de ses puces Exynos et serait avant tout destinée à desservir…

Samsung Exynos 2400, un processeur à 10 cœurs ?

Ce nouveau processeur a été vu sur les sources de validation légale. Du coup, il n’a pas fallu longtemps pour que les infos soient trouvées. Ce que l’on sait jusqu’à présent c’est que le nouveau Samsung Exynos 2400 est un nouveau processeur à 10 cœurs avec un super cœur Cortex-X4 fonctionnant à 3,10 GHz. On apprend aussi que le CPU inclura le tout nouveau GPU Xclipse 940. Il s’agit d’un successeur direct du GPU Xclipse 920 en cluster avec Exynos 2200 présent sur le Samsung Galaxy S22.

Coté communication et connectivité, on apprend aussi que cette nouvelle puce intégrera bien un modem 5G et du Wi-Fi 802.11ax alias Wi-Fi 6E. Autre détail intéressant, le fait que ce nouveau processeur fait partie des processeurs gravés en architecture 4nm.

Aux vues de ces caractéristiques, il ne fait aucun doute que Samsung n’a pas décidé de laisser tomber le développement de sa gamme Exynos. Sans doute, une manière de plus de mettre la pression sur son partenaire et rival Qualcomm.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est de l’intégration de cette puce dans le prochain Samsung Galaxy S24, il faudra donc attendre la sortie officielle du téléphone qui devrait arriver en aout de cette année.