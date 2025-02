Samsung G Fold : la guerre des smartphones pliables à trois volets est lancée !

Le marché des smartphones pliables connaît une effervescence sans précédent. Samsung étoffe son catalogue avec l’annonce de son premier smartphone à trois volets, prévu pour le troisième trimestre 2025. Cette initiative marque une nouvelle ère dans la concurrence acharnée des appareils pliables.

Samsung, pionnier des technologies mobiles, s’apprête à révolutionner le secteur avec son Galaxy G Fold, un smartphone à triple pli prévu pour le troisième trimestre 2025. Cette annonce intervient alors que la marque cherche à renforcer sa position face à une concurrence de plus en plus agressive.

Huawei ouvre la voie avec le Mate XT

Huawei a pris une longueur d’avance en lançant le Mate XT, le premier smartphone tri-pliable au monde. Ce dispositif innovant, doté d’un écran OLED de 10,2 pouces une fois déplié, offre une expérience utilisateur inédite en combinant les fonctionnalités d’un smartphone et d’une tablette. Malgré un prix avoisinant les 2 800 dollars, le Mate XT a suscité un engouement considérable, enregistrant plus de 4 millions de précommandes en Chine.

Samsung contre-attaque avec le Galaxy G Fold

En réponse, Samsung prévoit de lancer son propre smartphone à trois volets, le Galaxy G Fold, au troisième trimestre 2025. Ce modèle se distingue par un écran de 9,96 pouces une fois déployé, surpassant ainsi la taille du Galaxy Z Fold 7. Le Galaxy G Fold adopte un mécanisme de pliage en forme de « G », permettant une meilleure protection de l’écran lorsqu’il est fermé. Cette conception vise à offrir une durabilité accrue et une expérience utilisateur optimale.

Des conceptions distinctes pour des usages variés

Les approches de Huawei et Samsung divergent en matière de design. Le Mate XT de Huawei présente un écran qui reste visible même lorsqu’il est plié, facilitant un accès rapide aux notifications et aux applications. En revanche, le Galaxy G Fold de Samsung propose un écran qui se replie complètement à l’intérieur, offrant une protection supplémentaire contre les rayures et les dommages potentiels. Cette différence de conception reflète les stratégies distinctes des deux géants pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Vers une adoption massive des smartphones tri-pliables ?

L’innovation apportée par ces appareils à trois volets pourrait bien redéfinir les standards du marché des smartphones. La possibilité de transformer un smartphone en une tablette compacte offre une polyvalence appréciable pour les professionnels et les amateurs de multimédia. Cependant, le coût élevé de ces technologies émergentes pourrait freiner leur adoption massive à court terme. Néanmoins, l’intérêt croissant des consommateurs et les investissements continus des fabricants suggèrent une démocratisation progressive de ces dispositifs dans les années à venir.

D’autres acteurs prêts à entrer dans l’arène

Face à cette tendance, d’autres constructeurs comme Oppo et Honor pourraient également se lancer sur le marché des smartphones tri-pliables. Oppo, par exemple, avait déjà présenté en 2021 un concept de smartphone à écran enroulable, l’Oppo X 2021, offrant une alternative intéressante aux écrans pliables traditionnels. Cette diversification des offres pourrait stimuler davantage l’innovation et proposer aux consommateurs une gamme plus étendue de choix adaptés à leurs besoins.

Récapitulatif technique

Huawei Mate XT : Écran OLED de 10,2 pouces déplié Processeur Kirin 9010 16 Go de RAM Stockage jusqu’à 1 To Prix : environ 2 800 dollars Plus de 4 millions de précommandes en Chine

Samsung Galaxy G Fold : Écran de 9,96 pouces déplié Mécanisme de pliage en « G » Lancement prévu au troisième trimestre 2025 Production initiale estimée à 200 000 unités Prix estimé entre 2 500 et 3 000 dollars



L’entrée de Samsung sur le marché des smartphones tri-pliables avec le Galaxy G Fold intensifie la compétition et offre aux consommateurs des options toujours plus innovantes. Alors que Huawei a déjà marqué les esprits avec son Mate XT, l’arrivée imminente du modèle de Samsung promet de redéfinir les standards de l’industrie et d’accélérer l’adoption de ces technologies avant-gardistes.

