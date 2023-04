Samsung Galaxy Watch 6 : toutes les rumeurs sur la future montre connectée de Samsung.

La Galaxy Watch 6 fait de plus en plus parler d’elle sur internet alors que Samsung n’a même pas communiqué une quelconque information sur son lancement. On vous fait un résumé des rumeurs de la prochaine montre connectée de Samsung !

Si Apple, et son Apple Watch, a su séduire les geeks et fans de technologies il y a quelques années, les autres marques ne se sont pas vraiment laissé distancer et propose eux aussi leur montre connectée.

Samsung a très vite su réagir et proposer une montre connectée qui à l’instar d’Apple propose un objet connecté qui fait vraiment référence au bijou qu’est une « vraie » montre.

Samsung Galaxy Watch 6, sortie pour le mois d’aout ?

Si on suit le calendrier des précédentes versions, on pourrait en effet, voir arriver cette nouvelle édition courant du mois d’aout. Date à laquelle la marque sud-coréenne fait ses annonces et notamment celle des dernières éditions.

Mais jusqu’ici concernant cette nouvelle Samsung Galaxy Watch 6, nous n’avons seulement que des rumeurs. Des rumeurs qui annoncent l’arrivée de plusieurs modèles qui pourraient être déclinés en version Galaxy Watch 6 « Classic » et Galaxy Watch 6 « Pro ».

Par ailleurs, cette nouvelle édition pourrait être équipée d’un processeur Exynos W980 qui viendrait remplacer le Exynos W920.

Autre point mis en rumeur, le fait que cette nouvelle montre connectée pourrait voir revenir la bague de navigation rotative sur la montre. Une fonction demandée par beaucoup d’utilisateurs de Samsung Galaxy Watch. Une fonction qui avait été supprimée par la marque.

La nouvelle Samsung Galaxy Watch 6 pourrait aussi avoir droit à un écran plus grand. Cela offrira un meilleur confort en termes de visibilité pour l’utilisateur. Et pour ne pas rendre sa montre trop imposante, Samsung serait parvenu à rendre le cadre et la fameuse bague rotative plus fins. De sorte que la montre aura un écran plus grand, mais ne serait pas plus grande au poignet pour autant.

Prix et Disponibilité.

Il faudra attendre sans doute le mois d’aout pour avoir l”information officielle concernant la sortie de cette monte, sa date et son prix.