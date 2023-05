Le service de localisation « SmartThings Find » de Samsung vient de franchir une nouvelle étape en atteignant les 300 millions de nœuds de recherche d’appareils. Un service disponible pour tous les clients de Samsung en possession d’un produit de la Gamme Samsung Galaxy.

De nos jours, perdre ou se faire voler son smartphone, sa tablette, sa montre connectée ou ses écouteurs peut avoir un impact non négligeable. De fait, notre smartphone détient en général pour un grand nombre de personnes toutes les photos personnelles et numéros de contacts. Pour ce qui est de la tablette, elle aussi peut contenir des données importantes.

Fort de ce constat, Samsung a développé un service qui permet aux appareils enregistrés de se faire connaitre quand ils passent à proximité l’un de l’autre.

Avec « SmartThings Find », Samsung propose une solution pour tous ses clients qui ont un produit de la gamme Samsung Galaxy. Ce système permet de trouver rapidement smartphones, tablettes, montres connectées ou encore les écouteurs Galaxy buds.

Le constructeur nous explique :

« Grâce à la fonction “Search for unknown tags near you“, les utilisateurs d’Android et d’iOS peuvent facilement déterminer manuellement s’il y a des tags inconnus à proximité. SmartThings Find peut également assurer la sécurité grâce aux “Unknown tag alerts“. Cette fonctionnalité avertit les utilisateurs d’un suivi non autorisé en leur envoyant une notification si SmartThings Find détecte un SmartTag inconnu qui les suit ».